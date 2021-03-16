我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波頓看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

莫德納：第一批臨床試驗志願者已施打兒童疫苗

南加又有兩縣進入防疫較寬鬆的紅色級 多個行業可重啟

記者啟鉻╱綜合報導
河濱縣府。（官方網站）
河濱縣府。（官方網站）

加州繼洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣疫情從最嚴峻的紫色進入次嚴重的紅色級後，河濱縣（Riverside County）、范杜拉縣（Ventura County）也因新冠肺炎入院病患減少，將進入限制較寬鬆的紅色級。范杜拉縣發布聲明，本周三（17日）進入紅色級別；河濱縣則於16日（周二）進入紅色級。

據ABC7報導，河濱縣於上周依據州調整感染率降至每十萬居民8.3例，3月第一周該比率則是每十萬居民11.3例。按照縣及州府規定，感染率下行趨勢，也相應取消了對年輕人及成人運動的一些限制，還有恢復面對面教學。河濱縣曾在2020年9月中至10月中，因疫情趨緩升入紅色級。但由於之後感染數激增，重返最嚴重紫色級。該縣上周檢測呈陽性比例是4.1%，是2020年10月初以來最低。3月初第一周檢測陽性比例是5.8%。

進入紅色級後，包括健身館、動物園、展覽館、電影院、宗教場所及其它設施在限制容量前提下重啟室內服務。河濱縣縣政委員會主席Karen Spiegel表示，限制措施放鬆，但依據提醒民眾遵守避疫措施。公衛局官員表示，按照加州公衛局規定，在接種疫苗方面，年長者依然是重點，但其它符合資格人士包括醫院員工、應急人員、食品服務、教師及農業工人等也符合資格。

據加州公衛局規定，自16日開始，有基礎病的18歲至64歲居民、殘障人士開始施打疫苗。可以通過訪問接種疫苗網站www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine暸解相關接種事宜，或致電211尋求協助。

河濱縣和范杜拉縣進入紅色級之後，對各行業的開放要求基本上與遵守州指引的洛縣相同。
河濱縣和范杜拉縣進入紅色級之後，對各行業的開放要求基本上與遵守州指引的洛縣相同。

加州 疫苗 檢測

上一則

加州首出現巴西變種病毒：傳染性更強、再感染率高

下一則

該不該開門？疫情引發南加餐館和政府互槓 人氣卻更旺

延伸閱讀

拜登前防疫顧問：停用AZ國家因民眾憂慮行事 而非數據

拜登前防疫顧問：停用AZ國家因民眾憂慮行事 而非數據
加州首出現巴西變種病毒：傳染性更強、再感染率高

加州首出現巴西變種病毒：傳染性更強、再感染率高
何大一：變種病毒感染率 雙倍增長

何大一：變種病毒感染率 雙倍增長
洛縣解封進入紅色階段 四訣竅防疫保平安

洛縣解封進入紅色階段 四訣竅防疫保平安
美國限制原料出口 印度藥廠預警：疫苗將停產

美國限制原料出口 印度藥廠預警：疫苗將停產
華府下周鬆綁部分防疫限制 5•1起滿16歲可預約打疫苗

華府下周鬆綁部分防疫限制 5•1起滿16歲可預約打疫苗

熱門新聞

首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
傳染病學專家江華認為：根據現有研究結果接種疫苗至少保持三個月，可能是六至九個月。（江華提供）

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

2021-03-15 18:02
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
Aki在施打疫苗一周後出現血小板急遽減少的情況。（圖片由Aki提供）

南加華女打新冠疫苗後 出現罕見的血小板疾病

2021-03-09 17:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
拜登醞釀增稅 規模30年來最大

拜登醞釀增稅 規模30年來最大
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」
無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們

無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們
批美韓聯合軍演 金與正：美要睡得安穩 就別惹麻煩

批美韓聯合軍演 金與正：美要睡得安穩 就別惹麻煩