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洛縣15日重啟堂食 憋一年的饕客一早就來等開門

記者張宏／蒙特利公園市報導
亞凱迪亞的上海灘餐廳15日已開放堂吃，桌子之間保持安全距離。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞的上海灘餐廳15日已開放堂吃，桌子之間保持安全距離。（記者張宏／攝影）

南加老饕憋足一年終於憋不住了，洛杉磯縣3月15日開放堂吃的第一天，民眾早上9點就來餐廳排隊。雖然只能開放25%的空間，但是對於那些從去年3月迄今一整年沒上館子用餐的老饕來說，簡直是久旱逢甘霖。民眾無懼雨天，有的一早就來排隊，有的預訂好包廂為和好友相聚，人們都希望能慢慢恢復到正常。

影音來源：記者張宏

在羅斯密市的888海珍餐廳本來計劃16日開放堂吃，15日安排清洗地毯和擺位置。但是民眾太熱情，15日早上9時就有客人等在門口，就是想第一時間感受堂吃。就餐的客人有長者也有年輕人。家住聖蓋博市的林太太和先生來就餐，她說，好久沒出來飲茶，很懷念那個感覺，所以15日一早就來了。雖然能點外賣，但是在餐廳吃和在家吃是兩個感覺。希望從恢復堂吃開始，生活能夠慢慢恢復正常。

餐廳經理Lucky表示，客人太熱情了，未來一周晚上包廂也陸續被預訂了。15日一天陸續有客人前來就餐，為答謝大家的支持，16日正式開放堂吃時會給來堂吃的客人特別優惠，原價25元的黃金一品雞只要15元，且招牌螃蟹油飯和龍蝦伊麵只要30元。同時為了帶給客人安心的就餐環境，不僅員工都已接種疫苗，且現場多台空氣淨化器同時運轉，衛生局也規定客人除了就餐時摘下口罩以外，其他時間都要佩戴口罩，即使去洗手間也要戴口罩。

亞凱迪亞的上海灘餐廳15日已開放堂吃，服務生表示，雖然15日一天陰雨連綿，但是阻擋不了民眾想外出就餐的熱情，大家這一年在家裡是憋壞了，尤其是老饕們。15日陸續有四五桌客人，晚上還有客人預訂包廂，大家都想在餐廳吃到最原汁原味的上海菜，同時充滿人氣的就餐環境，也是大家想堂吃的重要原因之一。

還有很多華人不知道已恢復堂吃的事，所以一些餐廳在門口拉出堂吃和外賣的橫幅。華人朱先生表示，相信隨著疫情好轉，人們會慢慢恢復堂吃和正常社交。好多朋友都已經一年沒見面，甚為想念，而對華人來說，吃飯聚會是很重要的社交環節。

有很多華人不知道已恢復堂吃的事，所以一些餐廳在門口拉出堂吃和外賣的橫幅。（記者張...
有很多華人不知道已恢復堂吃的事，所以一些餐廳在門口拉出堂吃和外賣的橫幅。（記者張宏／攝影）
888海珍雖然16日才開放堂吃，但是客人15日就來了。（記者張宏／攝影）
888海珍雖然16日才開放堂吃，但是客人15日就來了。（記者張宏／攝影）
888海珍雖然16日才開放堂吃，但是客人15日就來了。（記者張宏／攝影）
888海珍雖然16日才開放堂吃，但是客人15日就來了。（記者張宏／攝影）
廚房逐漸恢復熱火朝天的忙碌。（記者張宏／攝影）
廚房逐漸恢復熱火朝天的忙碌。（記者張宏／攝影）

華人 亞凱迪亞 疫情

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