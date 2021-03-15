我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：拜登下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

金正恩胞妹聲明：美要睡得安穩 就勿製造煙硝味

斜槓人生／音樂達人轉戰餐飲 南加老饕唇齒留香

記者啟鉻／洛杉磯報導
丁瑞芬與將捐贈疫情餐點。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬與將捐贈疫情餐點。（丁瑞芬提供）

丁瑞芬與先生於1987年自中國上海來美留學，畢業後到洛杉磯尋求發展。由於她留學專業是聲樂，一時間很難找到合適單位。她的先生雖到一家中文媒體工作，但也是專業無用武之地。她於是很想開咖啡店，但陰錯陽差，老天提供給她的是開一家滷味店。由於她善於處理員工、顧客的關係，餐館生意越做越大。在新冠疫情發生後，她也不忘公益回饋社區。

丁瑞芬疫情期間捐贈防疫物資，受表彰。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬疫情期間捐贈防疫物資，受表彰。（丁瑞芬提供）

★學聲樂難覓職 曾想開咖啡店

丁瑞芬來美後在路易斯安納州新奧爾良州立大學主修聲樂，副科專業是大提琴和鋼琴。1996年，她與先生來到洛杉磯，先住在阿罕布拉市。她先生的專業是導演，可到一家中文電視台就職後，無用武之地，只能做導播。丁瑞芬也未找到合適工作，於是萌生開店想法。她起初希望開一家咖啡店，店內充滿了藝術氣息，讓客人一邊享受咖啡，一邊聽著美妙音樂。她也著手準備，希望咖啡店開業能順利實現。

丁瑞芬（左一）留學期間學習聲樂。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬（左一）留學期間學習聲樂。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬早年從上海知青進入黃梅劇團，擔任大提琴演奏。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬早年從上海知青進入黃梅劇團，擔任大提琴演奏。（丁瑞芬提供）

★歪打正著 因廚師開了滷味店 

但在她盤下阿罕布拉市六街一家門面時，意外的是一位善於做滷味的廚師上門求職，而且這位廚師專精上海、四川口味的滷味食品。她因此打消了辦咖啡店的想法，轉而經營滷味。在考慮店名時，並很費了一番心思，最後選定「大合滷味」為店名。之所以這樣選擇，是出於風水，所謂「合」是人一口，希望店內滷味，人人喜歡；命理師並說，「大合」正好是九筆劃，與風水相吻合。

丁瑞芬與員工在一起。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬與員工在一起。（丁瑞芬提供）

「大合滷味」英文名是「Ding's Garden」，若直翻是「丁家花園」，是一個美麗的名字。丁瑞芬說，「大合滷味」出售的食品從最初十幾種到現在上百種，都是經過多年苦心經營後，留下來顧客青睞的食品，而且每一樣食品，她都非常熟悉，也會烹調。

★留學曾做7個兼職 四處結善緣

丁瑞芬說，她留學時，陸續做過至少七個兼職工作，認為提供顧客上乘服務非常重要。她善於處理顧客和員工關係，彼此也結下深厚友誼。她並曾在賭城拉斯維加斯開過一家分店，一位多年前離職的女員工聽到消息，主動提出可以在自己的物業提供她店內員工免費住宿，並多方幫助丁瑞芬經營的餐館在賭場擴展業務。雖然這家餐館後來關掉，但她每當想起這位前員工的幫助，都非常感激。至今，每當丁瑞芬生日時，這名前員工都會寄送生日禮物。

丁瑞芬在媒體採訪時介紹大合滷味美食。(丁瑞芬提供）
丁瑞芬在媒體採訪時介紹大合滷味美食。(丁瑞芬提供）
丁瑞芬（右一）與員工。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬（右一）與員工。（丁瑞芬提供）

丁瑞芬最初在羅蘭岡開分店時，曾遇到一位很會挑剔的女顧客。結帳時，女顧客說，就是想來看一下餐廳業者服務是否到位。後來丁瑞芬與這位女顧客Diana成了好朋友。女顧客來自台灣，善於烹飪美食，也教會丁瑞芬不少美食烹飪方法，還介紹她的親朋好友來「大合滷味」消費。丁瑞芬說，實際上在「大合滷味」經營多年中，類似的事情還有很多，不勝枚舉。

➤➤➤丁瑞芬 滷味聞名 跨界玩自媒體

新冠疫情發生後，丁瑞芬不忘公益，自2020年4月開始，陸續捐贈大合滷味快餐和消毒用品，給西柯汶納、亞凱迪亞、聖蓋博等城市的醫院醫護人員、消防局、警局。她也捐贈防護服、口罩、洗手液給中國家鄉的醫療單位。

丁瑞芬（右）多年前與婆婆徐玉蘭在一起，徐玉蘭是越劇表演藝術家，已經過世。（丁瑞芬...
丁瑞芬（右）多年前與婆婆徐玉蘭在一起，徐玉蘭是越劇表演藝術家，已經過世。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬近照。（記者啟鉻／攝影）
丁瑞芬近照。（記者啟鉻／攝影）
丁瑞芬留學期間在公寓。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬留學期間在公寓。（丁瑞芬提供）

咖啡 疫情 阿罕布拉

上一則

丁毓麟主動出勤撤僑 樹立華裔正面形象

下一則

洛縣15日重啟堂食 憋一年的饕客一早就來等開門

延伸閱讀

英雄工資發不發？阿罕布拉市議會僵持

英雄工資發不發？阿罕布拉市議會僵持
聖蓋博谷2華人密集城市 尚無發放英雄工資計畫

聖蓋博谷2華人密集城市 尚無發放英雄工資計畫
南加2兄弟涉華府暴亂被捕

南加2兄弟涉華府暴亂被捕
洛縣阿罕布拉市 越裔警局長卸任

洛縣阿罕布拉市 越裔警局長卸任
南加洛縣華人密集城市越裔警局局長卸任

南加洛縣華人密集城市越裔警局局長卸任
歌唱家黃靖懿 獲全美亞裔英雄獎

歌唱家黃靖懿 獲全美亞裔英雄獎

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」