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丁毓麟主動出勤撤僑 樹立華裔正面形象

記者王若然／洛杉磯報導
丁毓麟曾自願擔任撤僑包機機師。（丁毓麟提供）
丁毓麟曾自願擔任撤僑包機機師。（丁毓麟提供）

丁毓麟為人熱心，關注公眾利益，並致力於樹立華人在美國社會的形象。華人社區很多人認識他，都是從他去年初擔任中國武漢撤僑包機機師開始的。他希望通過他擔任撤僑包機機師的經歷和看法，解除當時民眾對包機降落本土的抵制情緒。

➤➤➤武漢撤僑機師竟也是白衣天使

丁毓麟曾在受訪時說，Kalitta Air航空公司當時徵求四名機師。在該公司600多名機師中僅有五名華裔，他說「不能出事時都由洋人去救」，就決定自願前往。「希望讓大家看到，四個機師中有一個華人是自願去的」，希望以身作則樹立正面的華裔形象。

當時包機原計畫降落的三處地點，都有包括華人在內的地方居民抗議。對此丁毓麟說，能感到這些乘客被困武漢的無奈，「希望大家將心比心，這是唯一(回來)的機會，但自己的人民不願意飛機在附近降落」，他認為這會讓人感到很心寒，因為「誰都有需要幫助的時候」。

丁毓麟當時還譴責了在疫情期間搶購衛生紙、飲用水的做法，以及哄抬醫療物資價格的行為。他回憶日本大海嘯時，災難前後商店物品的價格都是一樣的，每個人去購物也只買當天需要的物品，不會搶購囤貨。「我們為什麼這樣，口罩炒到天價，很丟臉」，會讓人看不起。

華人 華裔 武漢

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