南加角聲醫療中心全中文預約疫苗 一個電話就可以

參加記者會的官員合照。（記者王若然／攝影）

基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）與各合作城市、洛縣政府15日共同在聖蓋博 大劇院舉辦記者會，對近期華人社區疫苗 接種工作進行說明。基督教角聲醫療中心目前已經完成接種逾1萬針。

影音來源：記者王若然

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger），縣政委員會主席蘇麗斯（Hilda Solis）辦公室發言人Edith Gonzalez，聖蓋博市、亞凱迪亞 市、蒙特利公園市、天普市市長和市議員等，都參加了當天的記者會。

根據基督角聲社區中心總監李偉強，角聲醫療中心自1月開始施打疫苗，已於上周跨過接種萬支疫苗大關，目前每周接收2000至3000劑疫苗。角聲根據洛縣政府規定，目前為食品行業人員接種。目前疫苗仍是供低於求的情況，疫苗庫存比較緊張。

從本周開始，角聲醫療中心開始施打嬌生疫苗。還有少量莫得納疫苗為第二針劑施打者預留。李偉強預估接下來幾周，大部分疫苗都將是嬌生疫苗。

角聲醫療中心為聯邦註冊的醫療中心，因此一開始就獲得疫苗配額。1月時主要為醫護人員接種，後來擴展至病人。李偉強說，後來「多走一步」服務社區。尤其是聖蓋博谷華人區一些人不懂英文，甚至沒有電腦，預約疫苗很不方便，角聲社區中心伸出援手，設立疫苗預約熱線，民眾可以打電話用中文預約。

角聲社區中心有100多位志工各司其職幫助民眾預約疫苗，包括志工主動去各大超市、老人中心、餐廳幫助他們預約疫苗。

角聲醫療中心CEO吳周秀蘭（Carolin Eng）說，角聲疫苗熱線後來因為打電話的人太多，便增加了網站上的疫苗預約鏈接。符合條件的民眾、不論族裔都可以上網預約。

角聲醫療中心除了在羅斯密（Rosemead）和聖蓋博（San Gabriel）有辦公室，在羅斯密社區中心、天普市社區中心、蒙特利公園市社區中心、亞凱迪亞也都設有疫苗站。

縣政委巴格說，確保各個社區獲得疫苗平等的權利是戰勝疫情的關鍵，「很榮幸能與基督教角聲醫療中心以及地方政府合作，將疫苗推廣及當地社區中。」蘇麗斯辦公室發言人Edith Gonzalez代表蘇麗斯致詞：「很高興與角聲醫療中心合作，將疫苗推廣及聖谷最脆弱的社區中。」

當天出席記者會的地方官員包括聖蓋博市市長Denise Menchaca，華裔市議員丁言愉，廖欽和，卜君毅，羅斯密市市長Sandra Armenta，天普市市長喻穎章（Vincent Yu），蒙特利公園市市長饒影凡，亞凱迪亞市市議員鄭博仁等。

符合條件的民眾可以到角聲醫療中心官網預約疫苗，或撥打熱線626-5575360。