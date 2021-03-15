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全美最大安養院 被起訴涉嫌提供虛假信息

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
全美最大安養院被起訴涉嫌無視病人出院相關法律，並報告虛假信息。（unsplash.com）
全美最大安養院被起訴涉嫌無視病人出院相關法律，並報告虛假信息。（unsplash.com）

洛杉磯市檢察官富爾（Mike Feuer），15日加入加州檢察長和地區檢察長聯盟，對全國最大的一家安養院運營商提起訴訟，起訴經營者涉嫌無視病人出院的相關法律，並向醫療保險和醫療補助中心報告虛假信息。

該訴訟指控總部位於田納西州的Brookdale Senior Living Inc.，這家安養院在加州經營十個老人護理機構，涉嫌向CMS等級質量評分網站提供虛假信息，以其四星、五星的等級評分吸引老年人及其家屬。

訴訟還指控Brookdale安養院，未能及時通知老人以及家屬轉院和出院，按照相關法規，通知需要至少提前30天或者盡快發出。

Brookdale發言人認為，該安養院一直致力於為老年人提供優質服務，否認有任何不當行為，「我們堅決否認從事欺詐行為，對於指控我們感到失望，公開未經證實的指控是魯莽的，尤其是在新冠疫情大流行期間，破壞了公眾對安養院的信心。」

「我們堅定地致力於保護安養院老年人的安全，他們可能就是我們的父母或祖父母。」洛杉磯市檢察長富爾說，「安養院應該對這些在疫情大流行期間遭受最大損失的老人擔負起責任。」

加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）聲稱，Brookdale為了獲得利潤在護理過程中偷工減料，他指出，「選擇一家好的安養院絕非易事，因為Brookdale的非法行為，違背了公眾的信任，讓加州人受到直接影響，他們要承擔後果。」

地區檢察長聯盟包括來自Kern、Alameda、聖地牙哥和Santa Cruz的檢察官，聯合起訴Brookdale安養院違反了「不公平競爭法」（ Unfair Competition Law）和「虛假廣告法」（False Advertising Law）。

加州 疫情 洛杉磯

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