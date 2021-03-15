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南加發生超速駕駛引發交通事故 包括無辜行人兩死四傷

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
北好萊塢地區發生交通事故 兩人死亡四人受傷。 （FOX視頻報導截圖）
北好萊塢地區發生交通事故 兩人死亡四人受傷。 （FOX視頻報導截圖）

13日晚6時30分，洛杉磯市北好萊塢地區發生一起因超速駕駛引起的交通事故，2人死亡4人受傷。

據目擊者陳述，一名駕駛Saturn ION的駕駛員在Oxnard以北的Vineland上向南飛馳，失去車速控制後撞向路邊的一家酒舖，隨後該車又撞上了另外兩輛車。

據洛杉磯市警局官員證實，當時一名剛走出酒舖的行人被撞擊，當場宣布死亡，死者是居住在北好萊塢的36歲的Edgar Kocharya。

另一名走出酒家的目擊者說：「情形看上去太可怕了。」

酒舖旁邊自助洗衣店裡的人跑出來，幫助被困在車輛裡的受害者，遭撞擊車輛已經嚴重變形，消防部門最終將車內兩名年輕男子和一名女子解救出來。

三人被救之後迅速送往醫療中心，據洛市警局官員William Cooper介紹，遭遇車禍的女子後來在一家醫療中心宣布死亡。

Cooper說，其他兩名傷者目前狀況不明，尚不清楚肇事司機是否已被逮捕。

住在發生交通事故附近的民眾說，在Vineland一帶，超速行駛經常發生，那裡的交通指示燈相距半英里左右。

洛市警局交通部門敦促民眾，若有該撞車事故的相關信息，致電818-644-8114。

北好萊塢地區發生交通事故 兩人死亡四人受傷。（FOX視頻報導截圖）
北好萊塢地區發生交通事故 兩人死亡四人受傷。（FOX視頻報導截圖）

洛杉磯 好萊塢 車禍

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