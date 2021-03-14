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接種疫苗後女性比男性有更多副作用？醫學界關注

記者啟鉻／綜合報導
疫苗接種（資料圖片）
疫苗接種（資料圖片）

隨著全美目前有愈來愈多民眾接種新冠肺炎疫苗，一些醫學專家表示，他們注意到一種趨勢，就是在疫情已接種的人群中，有更多女性呈現出副作用。也有專家認為，或許是因為女性接種者較比男性，更傾向於表達疫苗接種對身體的反應。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）最近關於新冠（COVID-19）疫苗接種情況報告，稱女性比男性顯現有更多的副作用。報告稱，在全美首批接種疫苗的人群中，79%的女性表示有副作用，這項報告引起醫學專家關注。專家指出，已經連續多年注意到，接種任何疫苗的女性所表現出的強烈副作用。專家懷疑，在女性群體中，尤其是停經前女性，體內的雌性激素水平有助於激活抗疾病免疫反應，疫苗也是如此。

ABC電視台報導引用Northern Light Health醫療專家James Jarvis的說法。他指出，女性表現出的手臂疼痛、頭痛等副作用是比較常見的，但出現強烈過敏症確實很少見。可以解釋為，出現副作用，表明疫苗接種後在體內正高度運作，也就是說疫苗正在工作。但並非意味著，如果沒有副作用，就說明疫苗沒有發揮作用。

James Jarvis建議，接種疫苗後要多喝水，服用一些抗炎藥如Advil或Tylenol也可以。這些方法可以保持免疫系統正常運作，舒緩出現的一些副作用。沒有證據表明，這些方法會抑制疫苗發揮作用。

他警告，接種疫苗後可能導致人體淋巴結腫大，對需要胸部X光放射性檢查的女性來說是個挑戰。因為這些腫脹部分會出現在掃描圖像中。所以，對於注射疫苗不久的女性，要預約相關檢查應延後一些時間才約。

疫苗 聯邦疾病防治中心 疫情

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