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南加兩縣14日進入紅色級 餐廳等行業可開放室內運營

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣抗擊新冠疫情取得進展，將在周一（15日）進入限制較少的紅色等級。但鄰近的橙縣和聖伯納汀諾縣已於周日即14日重啟多個行業。（取自洛杉磯縣府臉書）
洛縣抗擊新冠疫情取得進展，將在周一（15日）進入限制較少的紅色等級。但鄰近的橙縣和聖伯納汀諾縣已於周日即14日重啟多個行業。（取自洛杉磯縣府臉書）

雖然南加洛杉磯縣要到周一（15日）進入疫情限制較少的紅色等級，但是鄰近的橙縣（Orange County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）已於周日(14日)進入紅色等級，並允許多個行業重啟室內運營或是擴大客容量。

這兩個縣允許重新開放的室內活動包括：餐廳室內用餐，電影院健身房，博物館和動物園。針對重新開放的行業衛生規定，將會公布在縣府的公衛局官網。

邁入紅色級別後，電影院只允許25%客容量或是100人以內，看哪一種比較少；必須預約座位。餐廳開放室內用餐，但只允許25%客容量或100人以內，看哪一種比較少；桌子保持八呎距離；每桌限六人並且來自同一個家庭；戶外用餐從限一個家庭增加至三個家庭最多六人。

K至12年級學校是否開放面授課，將由學區官員自行決定；州級指引則允許學校可完全重開現場授課；須遵守縣衛生局所有衛生規定。健身房允許室內運營，但只能有10%的客容量。博物館和動物園也可展開室內運營，唯只能有25%客容量。零售店和購物中心的室內客容量，則從25%增加至50%。

據悉，只要某個重災的縣已經達到註冊接種了200萬劑疫苗的目標，州政府將放寬對縣級要求，各地可以對照藍圖的四個層次的標準，逐漸從限制性最強的紫色等級降低到紅色等級。

紅色等級還允許私人室內聚會最多可有三個不同家庭的人們，但需戴口罩並保持社交距離。已經接種疫苗的人可以小範圍在室內聚會，且無需戴口罩及保持距離。

橙縣和聖伯納汀諾縣進入紅色級別後，各行各業的重啟要求基本上都依照州府規定，和洛縣...
橙縣和聖伯納汀諾縣進入紅色級別後，各行各業的重啟要求基本上都依照州府規定，和洛縣並無不同。但各縣公衛局也可能有更嚴格的規定，因此針對重新開放的行業衛生規定，以公布在縣府公衛局官網的為準。

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