發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

徐永泰博士指出，通貨膨脹每天都在發生。（線上講座截屏）

1兆9000億元的經濟刺激法案已通過，接下來幾週大多數美國人都能拿到1400元支票。對普通民眾來說拿錢當然開心，但是政府發放紓困金 背後，究竟會給經濟生活帶來怎樣的深遠影響？

聖安台福基督教會12日晚邀請華裔經濟學家徐永泰博士發表線上專題演講「疫情 後的經濟展望」，針對政府發放的紓困金話題一針見血地指出，從經濟學角度來說，這相當於「飲鴆止渴」，可能暫時保證社會穩定，但為下一場危機埋下伏筆。

徐永泰博士發表線上專題演講「疫情後的經濟展望」。（線上講座截屏）

「政府發放的紓困金不是GDP生產出來的價值，是非生產的數字。疫情一年來，包括美國政府在內，全球政府都在發放各種救濟金，大量印鈔的背後是無法避免的通貨膨脹，通貨膨脹每天都在發生，昨天，今天，明天。」

徐永泰坦言，對於因疫情處在貧困中的民眾來說，政府發放紓困金能暫時救他們於水火之中，能保證他們的基本溫飽和住房。但是，1400元究竟能給大多數家庭帶來多少幫助？

「我們一直說天上不會掉下免費的餡餅，但現在發放的紓困金真的就是免費餡餅。對於大多數美國人來說，從未見過政府發放過這麼多和這麼長時間的救濟金。但是，把錢發放到每一個人手中，其實是沒有好處的，人的惰性會增加，不願意工作。」

徐永泰以洛杉磯港 口為例，現在很多人拿著政府的紓困金、失業金，沒有足夠的動力參加工作。新冠疫情對全球進出口帶來巨大影響，洛杉磯港口去年上半年幾乎沒有貨物進出，從下半年開始進出口逐漸恢復。如今港口貨物堆積為患，衍生了大量的滯留費並導致商品漲價，直接影響到普通民眾的消費。

「目前有限的勞動力是導致港口貨物大量堆積的一個重要原因，碼頭工人不願意上班，缺乏工作的積極性、動力。」因為他們不上班就可以拿失業金、紓困金。

同時，政府發放大量紓困金的背後，就是財政赤字直線上升。據統計，疫情期間政府的多輪刺激法案總金額累計已高達約6萬億。據國會預算辦公室8日發布的報告，截至目前，2021財年（2020年10月1日至2021年9月30日）的前5個月中，聯邦政府財政赤字達到1.048萬億，比2020財年同期增長了4230億。在截至去年9月30日的2020財年中，聯邦政府財政赤字達到了3萬億，也是此前赤字最高點的兩倍以上。

徐永泰博士指出，政府發放紓困金相當於「飲鴆止渴」。（線上講座截屏）

國會預算辦公室還預測，在接下來的10年內，聯邦赤字將維持在較高水平，負債將逐漸增加，並超過二戰時期的記錄。通貨膨脹已然無法避免，究竟會帶來怎樣的影響，作為普通民眾又該如何面對？

徐永泰說，誰都無法精準預測，但「作為個體，我們要學會隨時變劣勢為優勢，不斷創新、改善。」他指出，眾多傳統行業、零售行業在疫情期間受打擊最大，很多餐廳因無法正常營業而關閉，但是很多外賣平台隨之出現，成為新興行業。又如，zoom遠程會議平台也是在劣勢的大環境下異軍突起。 「對於傳統行業，一定要學會跨越電子技術的門檻。如果跨越過去就是春天，跨不過去就是寒冬。」

徐永泰同時也對年輕人提出建議：「這樣的年代，對於年輕人來說究竟是幸運還是不幸？很多年輕人一畢業就面臨失業，事業發展因為疫情斷檔。但年輕人不要急於迎合社會迎合時髦去尋找一份職業，一定要根據自己的個人愛好、特長、知識面，理性為自己的未來做一個選擇。如果想創業一定要趁早。」