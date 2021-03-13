洛杉磯縣新冠住院病患首次降到三位數

洛杉磯縣新冠肺炎病患住院者首次下降到1000人以下。（洛縣政府提供）

洛杉磯 縣公共衛生局13日公佈新冠肺炎最新數據，全縣住院病患首次降到1000人以下，這也是自從去年11月23日以來住院人數首次降到四位數以下。13日洛縣 新增死亡42人，新增感染793人。從去年3月到目前爲止，洛縣累計感染120萬9632人，死亡2萬2446人。

在13日新增死亡的42人中，14人是80歲以上的長者，12人為65歲至79歲，十人在50歲至64歲之間，三人在30歲至49歲之間，五人是長堤居民。

洛杉磯縣從下周一即3月15日凌晨進一步開放重啓。博物館、動物園、水族館可以開放25%的室内活動；體育館、健身房、瑜伽館、舞蹈室和舞廳等可開放10%的室内活動，但在活動過程中，所有人都需要戴口罩；電影院可開放室内活動25%，需要預訂入場券，以及保持六尺距離。

零售業和個人照顧服務開放可上升到50%，所有人都要求戴口罩。

餐館最多可開放25%室内堂食，飯桌相距至少八尺，每張桌子最多只能坐六人。公共衛生局强烈建議所有和客人直接交流的員工都要特別自我保護，比如戴醫用N95口罩、KN95口罩，或戴雙層口罩，最好外面再加上面罩。公衛局同時强烈建議所有的室内工作人員趕緊打疫苗 。戶外就餐每張桌子最多坐六人，並限於來自三個不同的人群。

大型購物中心室内購物，公共區域人員可以提高到50%；購物中心的食物角就餐可以開放25%。

高等學校可以重新開放所有允許的活動，但要落實安全改造。7-12年級學生可重返教室接受面對面教學。

住家的私人聚會可在室內舉行，最多來自三個獨立的家庭；已接種疫苗的人可以與其他人一起在室内聚會。