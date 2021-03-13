遺產稅法有改變 設立信託保護資產

紐約人壽高端規劃部的劉律師（Joel Liu）。（線上截圖）

拜登 總統上任後，遺產稅相關規定可能面臨大改變，個人遺產稅免稅額恐將從1158萬元調降至350萬元。紐約人壽高端規劃部的劉律師（Joel Liu），13日在世界日報「牛年理財」講座表示，要想避免遺產稅，民眾可考慮設立不可撤銷的信託，妥善分配好贈與人、管理人、受益人等，將資產完好地傳承給後代。

遺產稅相關稅法的影響面，不光是高資產族群，還包括擁有房產的普通家庭。劉律師介紹美國 的信託項目，分為個人可撤銷的信託及不可撤銷的信託。任何列在個人名下的現金、股票、房產、債券、壽險 都可放入信託中，設立信託避開不了贈與稅及遺產稅。他強調，信託的好處在於，設立人可自訂規矩，即便不在人世也可控制資產分配，因為信託管理人得按照信託合約走。

他列舉較多華人使用的信託項目，包括配偶終生提取信託 (SALT) 、私人分拆美元(Private Split Dollar)、出售給缺失信託(IDIT)、讓與人保留年金信託(GRAT)、慈善先行信託(CLT)、家庭資產保護信託 (DAPT/Hybrid DAPT)、特別授權信託（SPAT)。

多樣信託項目中，配偶終生提取信託受到很多華裔家庭歡迎。劉律師提到，要想保護好資產或避免遺產稅，設立配偶終生提取信託的設立人最好不要當受益人。若信託內含有人壽保險項目，若被保人同時也是設立人，最好不要當信託的管理人。設立人的配偶有權成為信託管理人，不過權利仍有限。