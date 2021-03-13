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世報「牛年理財系列」開講 教你投資理財報稅策略

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
紐約人壽副總裁孫東明演講。（線上截圖）
紐約人壽副總裁孫東明演講。（線上截圖）

洛杉磯世界日報主辦「牛年理財系列」，首場線上講座「新時局財富規劃的掌控策略」13日登場，內容實用廣受好評，聽眾們踴躍發問，互動氣氛熱烈。

為了持續性提供華人社區理財策略，今年世界日報每月將舉辦一場「牛年理財」線上講座，下一場內容著重於稅務規劃及優化稅務策略，日期待定，歡迎廣大讀者鎖定世界日報取得最新資訊。

紐約人壽副總裁孫東明感謝世界日報提供平台服務大眾。他表示，考量到時逢報稅季，下場講座將針對報稅規劃，提供民眾最即時又實用的資訊，民眾敬請期待。以後的講座主題內容，還有房產投資、跨國投資規劃等華人關注的議題。

為暸解讀者對哪一項講題有興趣，同時感謝讀者熱心參與，世報提供三項贈獎辦法，全部抽獎總金額達3200元。三種贈獎辦法：（1）上網填寫問卷，每場抽出五名幸運者，贈送每人20元Amazon禮卡。（2）註冊參加講座，每場抽出六名註冊幸運者，贈送25元Amazon禮卡。（3）年底大抽獎，八場講座結束後，將抽出12名幸運觀眾，每人贈送100元Amazon禮卡。凡註冊聽講者都會自動加入年底大抽獎的幸運候選人行列。

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