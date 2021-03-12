洛杉磯亞裔領袖集會反仇恨犯罪 呼籲任命亞裔檢察長

洛杉磯民選官員及亞太裔領袖集會，反對針對亞太裔的仇恨暴力。（記者謝雨珊／攝影）

亞太裔社區遭受仇恨犯罪攻擊事件頻傳，近一年來約有3000件。亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）12日上午聚集多位洛杉磯 民選官員及亞太裔領袖，反對針對亞太裔的仇恨暴力，同時敦促加州 州長紐森（Gavin Newsom）盡快任命一位亞太裔加州總檢察長。

亞美政聯（CAUSE）執行主任Nancy Yap、加州亞太裔律師協會（Cal-Asian Pacific American Bar Association）執行主任Brian Byun都認為，總檢察長是加州最高層級的執法官員，可以代表政府起訴仇恨犯罪和歧視行為。委任亞太裔檢察長將向社區發出重要訊息。Nancy Yap說，「我們需要一名懂亞裔 文化及心態的檢察長，才能有效執法打擊仇恨犯罪和歧視行為」。

亞美公義中心執行長Connie Chung Joe指出，華裔習慣息事寧人，遇到傷害也不願舉報，實際案件不止3000件。洛縣的亞裔社區人口多，在全國3000件仇恨事件中，有250件發生在洛杉磯，經常被攻擊的族群多是亞裔老人及不太會英文的亞裔。這兩個族群也是最不願舉報。

她鼓勵曾經遇過或目睹仇恨事件的亞裔老人及不會說英語的人們，若不敢與執法人員接觸，可以透過亞美公義促進中心的免費諮詢熱線求助。求助者可得到該組織律師或其它法律機構的資源、輔導或轉介服務，諮詢範圍涵蓋房屋、家庭暴力、家庭法、移民、入籍、消費者欺詐或歧視個案。中文/粵語專線為800-520-2356。熱線開放時間為周一至周五上午9時至下午3時。

參與12日集會的民選官員和社區領袖，包括加州眾議員Miguel Santiago、前洛杉磯市韓裔市議員柳大衛（David Ryu）、Sierra Madre菲律賓裔市議員Rachelle Arizmendi、洛杉磯社區學院學區華裔理事方樹強（Mike Fong）、亞太政策與規劃委員會（A3PCON）執行主任Manju Kulkarni、亞太裔領袖基金會（APALF）執行主任James Lau等人。