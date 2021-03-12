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認識和防治十種常見老人病

記者王全秀子／橙縣報導
近200位社區年長者聆聽張耀文醫學講座，並在會後提問互動。（視頻截圖）
近200位社區年長者聆聽張耀文醫學講座，並在會後提問互動。（視頻截圖）

「拉古娜山莊華人聯誼會」（Chinese American club Laguna Woods Village）11日舉辦ZOOM在線講座，邀請老人醫學專科醫師張耀文演講「常見的十種老人病」，介紹了老人病的形成原因和防治措施，深人淺出，實用性強。

張耀文畢業於洛杉磯加州大學（UCLA）醫學院，專精老人醫學專科，在橙縣地區從醫27年。他介紹常見的十種老人病，包括老年失智症、良性前列腺增生症、白內障、糖尿病、退化性膝關節炎、心臟病、高血壓、骨質疏鬆症、柏金森病、中風。

老年失智症包括癡呆，很多人中風多次導致腦血管疾病，腦部受到多次損壞，多年累積後就會患老年失智症。

前列腺是男性生殖腺，超過50歲男性都會面臨前列腺肥大，PSA指數0至4為正常，4至10為前列腺增生肥大，超過10就要重視，可能要做穿刺，或是藥物治療。

老年性白內障是一種老化現象，隨著年齡增長，水晶體會硬化和混濁，影響視力。通常可分為先天性與後天性兩種，其中後天性的「老年性白內障」最為常見，譬如常在戶外運動，受到紫外線照射容易造成白內障，因此他建議民眾在戶外時盡量戴太陽鏡。

提到糖尿病，張耀文指出，西方人患糖尿病的主因是肥胖；亞洲人偏瘦，缺少肌肉訓練，而身體一半血糖都可以透過肌肉吸收，因此鍛鍊肌肉很重要。他表示，隨著年紀增長身體肌肉會慢慢消失，從40歲開始每年減少1%肌肉，到了70至80歲減少一半肌肉，但如果持續鍛鍊肌肉就不會消失，因此，他建議亞裔鍛鍊肌肉控制糖尿病。

另外，他還講解了退化性關節炎，心臟病，高血壓，骨質疏鬆症，柏金森病，中風等病症，介紹最新的有效藥，減少副作用，並在會後回答聽眾關心的問題，獲得好評。

老人醫學專科醫師張耀文以「常見的十種老人病」為主題演講。（視頻截圖）
老人醫學專科醫師張耀文以「常見的十種老人病」為主題演講。（視頻截圖）

肌肉 糖尿病 高血壓

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