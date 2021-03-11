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17歲開蘭博基尼超速撞死人 肇事者面臨過失殺人

記者楊青／綜合報導
車禍發生後受害者家屬要求司法公正。（NBC新聞截圖）
車禍發生後受害者家屬要求司法公正。（NBC新聞截圖）

今年2月，一名17歲的青少年駕駛員，開著名貴汽車-蘭博基尼（Lamborghini），在西洛杉磯撞死一名下班回家的女子，這名駕駛員將面臨過失殺人罪起訴。據悉，這名駕駛員是洛杉磯一名有錢企業家的兒子，案發時超速行駛。

洛杉磯警方周三表示，車禍的青少年肇事者將面臨過失殺人罪起訴。在該起死亡車禍中，肇事汽車以極高速度撞上受害人汽車，導致受害人當場死亡。

32歲的Monique Munoz是受害人。洛杉磯警察局發言人Brian Wendling表示，2月17日下午5時剛過，當時受害人正駕駛著凌志汽車（Lexus）下班回家，經過Olympic大道和Overland大道交口附近時，正巧被高速駛來的蘭博基尼車撞上，警方表示，蘭博基尼當時的速度幾乎是賽車速度。强大的衝擊力幾乎將受害人的汽車撞成兩半。受害人當場死亡。17歲的肇事者隨後被警方扣留，因爲他也受傷，被警方送往附近醫院，但沒有生命危險。

警方沒有詳細透露車禍發生時肇事的蘭博基尼時速多少，但根據該車强大的動力和極快的機械，專家表示該車在3.1秒内可從啓動零速飆升到每小時60哩，最高速度可達190哩，動力高達641馬力。

肇事青少年駕駛人2月23日、也就是事故發生五天後被警方逮捕，上周呈交洛杉磯縣地檢署，目前正在進一步審理當中。

肇事者的父親在電視採訪中對受害人及其家庭，表示深切的遺憾和道歉，肇事者目前在押並可能面臨重罪起訴。受害人的父母這三周來則經歷了終身難忘的悲痛和憤怒。

受害者父親憤怒質疑，什麽樣的家長會給一個未成年孩子開蘭博基尼？不管你多麽有錢，不應該給青少年開一輛運動型汽車，尤其是這個青少年還不知道如何正確地駕駛汽車。受害人家屬要求司法公正。受害人母親表示，她曾聯絡洛杉磯縣檢察長辦公室，得到的答案是本案還在進行當中，但尚未上呈到地檢署，她說她已超過一周沒有接到地檢署的任何消息。

受害人家屬現在擔心，去年12月當選的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）上任之後對許多犯罪案件輕判的做法，會影響到本案審理，受害人家庭現在計劃在這個周末即3月13日下午2時再次舉行抗議行動，地點在西好萊塢的 Olympic and Overland，為他們女兒爭取司法公正。

32歲的受害人Monique Munoz。（NBC新聞截圖）
32歲的受害人Monique Munoz。（NBC新聞截圖）
2月17日17歲肇事者駕駛蘭博基尼撞死人車禍現場。（NBC新聞截圖）
2月17日17歲肇事者駕駛蘭博基尼撞死人車禍現場。（NBC新聞截圖）
2月17日17歲肇事者駕駛蘭博基尼撞死人車禍現場。（NBC新聞截圖）
2月17日17歲肇事者駕駛蘭博基尼撞死人車禍現場。（NBC新聞截圖）

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