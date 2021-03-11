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美郵局兩員工監守自盜 欺詐近20萬元加州失業救濟金

記者張宏╱洛杉磯綜合報導
兩名美國郵政總局（USPS）僱員10日被捕，涉嫌失業金詐欺。（unsplash圖片）
兩名美國郵政總局（USPS）僱員10日被捕，涉嫌失業金詐欺。（unsplash圖片）

兩名美國郵政總局（USPS）的僱員10日被起訴，罪名是濫用職權購買郵政匯票，並通過虛假的疫情工作損失索賠，獲得幾十萬元加州失業救濟金。

洛杉磯檢察長辦公室在新聞稿中說，這兩名被告的指控包括嚴重身份盜竊、設備欺詐及與重大災難或緊急救濟有關的欺詐。他們分別是南洛杉磯31歲的居民Christian Jeremyah James，和英格伍（Inglewood）32歲的居民Armand Caleb Legardy，他們10日下午在洛杉磯法院出庭。現在還不知道是否有律師代表他們發言。

這兩人分別在洛杉磯地區不同的郵局工作，據稱他們獲得加州就業發展局（ California Employment Development Department，簡稱EDD）十個被盜身份下提交申請發行的借記卡。

起訴書稱，這兩人使用欺詐性手段獲得EDD借記卡，用這些借記卡購買郵政匯票和現金郵政匯票，其中包括一些身份不明的人使用EDD借記卡進行購買的情況。被告並趁著在郵局當值時發出郵政匯票。

據稱，這兩個人還使用帶有他人名字的EDD借記卡，從ATM機提取現金。截至去年12月底，他們使用十張通過欺詐手段獲得的EDD借記卡，共進行了16萬8758元的消費，和3萬1133元的ATM取款。

過去一年來，警方在加州失業系統中發現了數十億元的欺詐行為。

美國郵政 洛杉磯 加州

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