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紐森州長視察聖蓋博角聲疫苗接種診所

記者王全秀子／聖蓋博報導
紐森州長（右一）訪問聖蓋博角聲健康中心疫苗接種診所。（取自紐森推特）
紐森州長（右一）訪問聖蓋博角聲健康中心疫苗接種診所。（取自紐森推特）

加州州長紐森（Gavin Newsom）和非營利組織「CORE」創始人Sean Penn，10日早視察了聖蓋博市基督教角聲醫療中心疫苗接種診所。迄今為止，該診所已經為9000多名老人、教職人員，以及雜貨店、餐廳和食品工人的施打了新冠疫苗。

聖蓋博華裔市議員卜君毅（Jason Pu）表示，紐森參觀了具有聯邦資格的健康診所（FQHC），如何為社區居民提供公平使用疫苗的機會，幫助那些容易被忽視及服務不足的社區成員。該診所還幫助西聖蓋博谷地區民眾，克服語言、技術和交通障礙，落實疫苗接種，履行一項挽救生命的工作。大家希望可以擴展這種具有聯邦資格的健康診所的模式，幫助填補空白並覆蓋社區中易於被忽視的人群，並確保疫苗可以公平分配。

卜君毅還提到，他們非常感謝州長紐森在結束前晚的州情咨文報告後，馬上抽出時間視察，並了解有關繼續向健康診所分配疫苗劑量對社區的重要性等信息。他指出，紐森是全美第一位實施居家令的州長，加州作為全美人口最多的州，目前新冠確診病率在全美排名第28位，死亡率排名第29位。卜君毅感謝紐森州長為抗擊疫情並使民眾擺脫困境所做的一切努力。

角聲醫療中心疫苗接種診所已為9000多名老人、教職人員以及雜貨店、餐廳和食品工人...
角聲醫療中心疫苗接種診所已為9000多名老人、教職人員以及雜貨店、餐廳和食品工人施打了新冠疫苗。（取自紐森推特）

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