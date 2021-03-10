疫情下的LAX：國內航線熱國際航線淡

國際航廈內的咖啡店仍無法營業

新冠疫情 肆虐全美一年之久，航空旅遊業幾乎停擺，但隨著疫苗問世和確診率大幅下降，民眾出遊的熱情噴薄而出。近期洛杉磯國際機場 （LAX）的國內航廈十分忙碌，而國際航廈依然一片冷清，形成鮮明對照。

家住聖蓋博谷的李女士，因遠在中國 的親人生病入院不得不著急回國。從住家到洛杉磯機場交通順暢，耗時不到40分鐘即抵達。李女士表示，若是疫情之前至少要預留一小時車程。且每次從105號公路出口，進入機場道路的立交橋就開始塞車，出行高峰期在立交橋上要塞車半小時才會抵達國際航廈。如今一路暢通無阻抵達國際航廈出發層。以往還要花十幾分鐘找停車位，有時只能停到遠處的停車樓。而這次她和友人一進入停車場就找到距離出口非常近的停車位，十分便捷。

走進國際航廈只有部分值機櫃台開放，航廈內的咖啡店以及行李箱等用品商店大門緊閉。疫情之前去機場，總會發現航廈內有些旅客因找不到座椅席地而坐，如今看不到這般景象。李女士出發當晚有兩個飛往中國的航班，旅客們排隊辦理手續，逐一測量體溫和檢驗「綠碼」。飛往中國的旅客只有二維碼顯示綠色才能正常通行。

李女士表示，航廈內部的牆上掛著的大型電子螢幕，顯示當晚飛往國內機場的航班僅有十來個，「疫情之前這塊電子螢幕滾動式播放，航班信息根本看不過來」。

然而，國內航廈顯得熱鬧。李女士表示，友人送完她後離開機場，從停車場樓轉出來到抵達層，發現路上還有些塞車。不少接機的汽車停靠，或是旅客在路邊等候。李女士表示不奇怪，美國人真是憋瘋了，就拿自己的藥劑師姪女來說，疫情初期老老實實待在家大半年。可從去年年底開始，接連光顧墨西哥的坎昆、賭城拉斯維加斯，眼看著3月底春假到了，還計劃出發去夏威夷茂宜島旅行。「看來疫情之後要迎來一波報復性消費了！」