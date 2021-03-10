我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

參院過關 加蘭德將任聯邦司法部長

疫情下的LAX：國內航線熱國際航線淡

記者王全秀子／洛杉磯報導
國際航廈內的咖啡店仍無法營業
國際航廈內的咖啡店仍無法營業

新冠疫情肆虐全美一年之久，航空旅遊業幾乎停擺，但隨著疫苗問世和確診率大幅下降，民眾出遊的熱情噴薄而出。近期洛杉磯國際機場（LAX）的國內航廈十分忙碌，而國際航廈依然一片冷清，形成鮮明對照。

家住聖蓋博谷的李女士，因遠在中國的親人生病入院不得不著急回國。從住家到洛杉磯機場交通順暢，耗時不到40分鐘即抵達。李女士表示，若是疫情之前至少要預留一小時車程。且每次從105號公路出口，進入機場道路的立交橋就開始塞車，出行高峰期在立交橋上要塞車半小時才會抵達國際航廈。如今一路暢通無阻抵達國際航廈出發層。以往還要花十幾分鐘找停車位，有時只能停到遠處的停車樓。而這次她和友人一進入停車場就找到距離出口非常近的停車位，十分便捷。

走進國際航廈只有部分值機櫃台開放，航廈內的咖啡店以及行李箱等用品商店大門緊閉。疫情之前去機場，總會發現航廈內有些旅客因找不到座椅席地而坐，如今看不到這般景象。李女士出發當晚有兩個飛往中國的航班，旅客們排隊辦理手續，逐一測量體溫和檢驗「綠碼」。飛往中國的旅客只有二維碼顯示綠色才能正常通行。

李女士表示，航廈內部的牆上掛著的大型電子螢幕，顯示當晚飛往國內機場的航班僅有十來個，「疫情之前這塊電子螢幕滾動式播放，航班信息根本看不過來」。

然而，國內航廈顯得熱鬧。李女士表示，友人送完她後離開機場，從停車場樓轉出來到抵達層，發現路上還有些塞車。不少接機的汽車停靠，或是旅客在路邊等候。李女士表示不奇怪，美國人真是憋瘋了，就拿自己的藥劑師姪女來說，疫情初期老老實實待在家大半年。可從去年年底開始，接連光顧墨西哥的坎昆、賭城拉斯維加斯，眼看著3月底春假到了，還計劃出發去夏威夷茂宜島旅行。「看來疫情之後要迎來一波報復性消費了！」

國際航廈僅有的航班，旅客量不如往日。（讀者提供）
國際航廈僅有的航班，旅客量不如往日。（讀者提供）
國際航廈內的商店大門緊閉。（讀者提供）
國際航廈內的商店大門緊閉。（讀者提供）
洛杉磯國際機場國內航班已慢慢恢復客流，抵達層車流較疫情初期明顯增加。（讀者提供）
洛杉磯國際機場國內航班已慢慢恢復客流，抵達層車流較疫情初期明顯增加。（讀者提供）
洛杉磯國際機場的國際航廈在疫情之下顯得頗為冷清。（讀者提供）
洛杉磯國際機場的國際航廈在疫情之下顯得頗為冷清。（讀者提供）

疫情 機場 中國

上一則

南加華人區追撞車事件 結局意外：車內竟有一名小女孩

延伸閱讀

洛杉磯聯合學區與教師工會終於達成校園重啟協議

洛杉磯聯合學區與教師工會終於達成校園重啟協議
監獄失誤 南加殺人犯提前釋放 警方大規模搜捕仍無果

監獄失誤 南加殺人犯提前釋放 警方大規模搜捕仍無果
洛市第2大！南加大開放疫苗接種 每天可打5000人

洛市第2大！南加大開放疫苗接種 每天可打5000人
洛杉磯交通有多塞？ 全美第5 全球第37名

洛杉磯交通有多塞？ 全美第5 全球第37名
年度調查：洛杉磯塞車嚴重全美第五 紐約全美第一

年度調查：洛杉磯塞車嚴重全美第五 紐約全美第一
中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
國會眾院日前通過1兆9000億元的疫情紓困法案，發給符合資格的民眾每人1400元紓困金。（Getty Image)

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

2021-03-05 02:20
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

2021-03-06 19:06
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48
Aki在施打疫苗一周後出現血小板急遽減少的情況。（圖片由Aki提供）

南加華女打新冠疫苗後 出現罕見的血小板疾病

2021-03-09 17:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
英變種病毒社區傳播失控 休士頓通過強制戴口罩

英變種病毒社區傳播失控 休士頓通過強制戴口罩