南加華人區追撞車事件 結局意外：車內竟有一名小女孩

嫌犯在撞了幾輛車後，在鑽石吧60號高速公路附近停了下來。（NBC電視截圖）

9日洛杉磯縣聖蓋博谷發生警車追捕一名撞到警車後逃逸的汽車 ，而在駕駛人和警方長時間的對峙之後，一名警員向車輛中打進催淚瓦斯後，成功將該名婦女駕駛員拘捕。然而在僵持結束後，一名九歲女孩竟從後座走出來，令警方大吃一驚。

據ABC電視台報導，嫌犯引來警察 追車並魯莽地撞毀了多輛車。該嫌犯駕駛日產四門轎車，以高速在車流中穿梭，除了闖紅燈並撞上幾輛汽車試圖逃脫。在逃離的同時，還設法躲避了警方的「PIT maneuver」追擊策略（警察用警車前方保險 槓去推擠嫌犯車輛後保險槓），不過警方還是成功的使其轎車的保險槓吊掛下來。在追車快結束的階段，該車一直拖著後保險槓逃跑。

有幾次，嫌犯的車被困在堵車車流中，於是嫌犯將其他汽車撞到一邊，以穿過車流。追捕行動終於下午4點左右結束，嫌犯在撞了幾輛車後，在鑽石吧60號高速公路附近停了下來。

當局試圖勸她出來，但嫌犯仍堅持留在車裡。警員於是向車內發射了不致命的子彈，打碎了車窗，但嫌犯仍留在車內。當對峙延長到第二個小時時，特警車輛將轎車的前部和後部通通圍住。然後警方將催淚瓦斯罐插入車輛，試圖將駕駛趕出車來，緊接著一個年輕女童從車裡出來，然後是那位涉事女子。

當局將這名30歲婦女拘留。洛杉磯縣警巡官Todd Knight說，他們當時不知道車裡有個小女孩。目前未知兩人的關係。警方幫助小女孩離開現場，她並被救護車送走接受治療。

當局表示，不知道嫌犯是否受到什麼藥物或酒精影響，或者可能有遭受精神健康問題的困擾。