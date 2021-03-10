沒人性！他殺妻後 將妻偽裝成醉酒放沙發上 讓孩子看

橙縣檢察官辦公室起訴，橙縣男子涉嫌殺害妻子，並將妻子偽裝成醉酒將屍體放在沙發上。（橙縣檢察官辦公室推特）

在南加州橙縣 展開的一場陪審團審理，檢方指出被告涉嫌殺死其妻後，將妻子遺體放在沙發上，告知孩子們她喝醉了，並讓孩子們在屍體前打開聖誕禮物。

橙縣檢察官Heather Brown，在被告William Wallace被控謀殺妻子的庭審中表示，這個聖誕節 的故事並沒有一個圓滿結局。很不幸的是，這不僅僅是一個故事，而是真實的事件。

Wallace的辯方律師則表示，受害者Preston是醉酒後摔倒在玻璃桌上，因摔傷致死。

該案被告、現年39歲的Wallace如果經由陪審團裁決一級謀殺罪成立，可能面臨長達25年的監禁。

據橙縣紀事報（The Orange County Register）報導，現年26歲的Za'Zell Preston在2011年案發前正在選修大學課程，希望成為一名家庭暴力輔導員，但不幸的是她被一個因毆打她而服刑過的男子殺害。Brown表示，這對夫妻參加了鄰居的平安夜聚會，鄰居說那天晚上晚些時候聽到他們的爭吵聲。

Brown表示，被告Wallace告訴Preston一家人說，我們當時在喝酒，在爭論中把她甩開。第二天早上，Wallace將妻子的遺體從臥室拖到客廳的沙發上，在她臉上戴墨鏡，並告訴孩子們，他們的媽媽毀了聖誕節，她喝醉了，毀了聖誕節。

當護理人員到達時，受害者Preston倒在沙發上。她留下一個剛出生的兒子，和兩名分別為三歲和八歲的女兒。