洛杉磯聯合學區與教師工會終於達成校園重啟協議

為保證學生安全返校，學校定期清潔消毒。(FOX視頻報導截圖）

經過數週的談判，洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）與洛杉磯公立學校 教師工會（UTLA）最終達成關於重開校園的初步協議，並發表聯合聲明，解釋了該學區學生重返校園的具體計劃。

洛杉磯聯合學區將在4月中旬重新開放學前班和小學班，中學生將在4月底前重返校園。學區和教師工會目前臨時商定了一些安全措施：

一，小學生可選擇返回校園，參加面對面教學，同時也可選擇居家在線教學。

二，中學生將繼續進行在線教學，並有機會返回校園和同伴互動、參加社交學習以及與大學和職業發展有關的課程。

三，學前班兒童採取全日制面對面授課方式。

所有學生和教職員工在返回校園之前都將接受新冠測試，此後將保持每週進行一次測試。返校學生、教職員工和訪客在校園內需要佩戴口罩，保持社交距離。

為保持學校清潔安全，洛杉磯聯合學區已經投資超過1.2億元，用於升級空氣過濾系統，購買足夠的個人防護設備，並增加額外的保管人員。

此外，無論是參加面對面的學校教育，還是居家在線上課，學校都將為學生提供膳食。

在重開校園的協議達成之前，洛杉磯公立學校教師工會曾提出，除非滿足以下條件，否則將拒絕重開校園：洛杉磯縣疫情必須走出紫色階段；學校所有工作人員必須進行充分的疫苗接種；安全條件必須到位，包括個人防護裝備與社交隔離、通風以及日常清潔。

據悉，長堤聯合學區和托倫斯聯合學區也都已經宣布學校重新開放日期，慶祝將學生帶回教室。