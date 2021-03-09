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徐永泰12日線上專題「疫情後的經濟展望」開放參加

丁曙
徐永泰博士專題講座「疫情後的經濟展望」海報。（主辦單位提供）
徐永泰博士專題講座「疫情後的經濟展望」海報。（主辦單位提供）

【洛杉磯訊】新冠疫情重創世界經濟，各行各業都受到影響，世界財富重新洗牌，貧富差距加劇，同時也改變了人們某些傳統消費方式。華人民眾很關心那些行業受到重創、那些行業反而逆勢成長？政府紓困政策效果如何，帶來什麼副作用？此時人們如何因應做好財務規劃管理？

2019年度美西華人學會理事長、英國牛津大學聖約翰學院開發局院董徐永泰博士，將於12日（星期五）晚上7時30分，發表線上專題演講「疫情後的經濟展望」(Economic Outlook under Covid-19)，回答以上相關問題。聽眾若有其他問題，歡迎提前電郵至[email protected]；報名請洽Scott Shih 626-991-5832，或電郵 [email protected]

會議鏈結：

https://us02web.zoom.us/j/82290508541?pwd=b2JtKzV4T0Y3MENwczJqd1d6ekpldz09

Meeting ID：822 9050 8541；Passcode：efca

該場講座由聖安台福基督教會主辦，225 E. Live Oak Ave.，Arcadia，CA91006, Tel:626-445-8015，網址www.efcarcadia.com。

疫情 華人 紓困

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