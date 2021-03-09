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年度調查：洛杉磯塞車嚴重全美第五 紐約全美第一

洛杉磯訊
洛杉磯市堵車嚴重狀況在去年全美排名第五名、全球排名第37名。(unsplash)
洛杉磯市堵車嚴重狀況在去年全美排名第五名、全球排名第37名。(unsplash)

受新冠疫情影響，去年洛杉磯縣政府頒布居家避疫令，迫使許多民眾不得外出。儘管如此，洛杉磯塞車仍十分嚴重，根據專門從事汽車服務和運輸分析的公司「INRIX」年度調查資料顯示，在全球38個國家、1361個城市當中，洛杉磯市堵車嚴重狀況在去年全美排名第五名、全球排名第37名。

根據2020年全球交通評分（Global Traffic Scorecard） 資料顯示，洛杉磯及周邊地區的駕駛，在好萊塢的101號公路至110號公路、聖地牙哥的405號公路至105號公路上，在高峰時期一年內平均得花上19小時在塞車。2020年，駕駛在洛杉磯市中心在堵塞高峰時段，平均耗費45小時堵在路上，每人平均得多花費664元。

交通分析師Bob Pishue表示，新冠疫情轉變了人們外出的時間、地點、及使用的交通工具。政府頒布的居家令迫使不少人選擇在夜晚出門，白天堵車狀況因遠程上班而減緩很多。堵車狀況減緩讓必要行業從業人員、外送人員更快速的到達目的地。

根據評分排行，紐約在2020年的塞車情況嚴重度居冠，居民平均花費100小時在塞車。費城（Philadelphia）排名第二、芝加哥（Chicago）排名第三。華府（Washington, D.C.）居民去年平均花29小時在塞車上，與2019年車況相比，塞車時間減少了77%，在全球車況進步最多。美國人在2020年平均損失26小時在堵車，比2019年的平均值（99小時）降低不少。這等同於省了美國人民共510億元；每位駕駛人省了983元。

全球最塞車的城市落在南美洲哥倫比亞（Columbia）的首都波哥大（Bogota），一年內耗費133小時在塞車。

洛杉磯 美國 疫情

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