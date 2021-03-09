南加華女打新冠疫苗後 出現罕見的血小板疾病

Aki在施打疫苗一周後出現血小板急遽減少的情況。（圖片由Aki提供）

家住南加州的華裔Aki（化名）6日凌晨1點左右，突然發現口腔裡、舌頭上長滿了黑色血泡，緊接著身上開始有莫名的血斑，她迅速意識到可能得了急性血液病，因為這些都是身體內部開始出血的徵兆。

Aki是醫療健康從業者，她於一周前打了莫德納 (Moderna)第一針疫苗 ，之後沒有任何反應，感覺良好。但突如其來的血液病症狀令她警覺起來，當天凌晨3點，她當機立斷留下孩子和老公在家，一個人開車前往附近伍蘭岡（Woodland Hills）的凱薩醫院看急診。抽血檢驗後，「結果出來醫生就傻眼了，血小板只有3千」。結合症狀，她被診斷為特發性血小板減少性紫癜(ITP)。

ITP會造成外周血的血小板減少，嚴重時若遇上出血更會有生命危險。本報早先曾報導，一位邁阿密的醫生麥可(Gregory Michael)在接種輝瑞疫苗第一劑後出現ITP，血小板數量下降到幾乎為零，16天後死於腦出血。

不過幸運的是，Aki迅速就醫且及時地在當天等到了從美國 紅十字會調來的血小板。輸了一袋血小板之後，數值從3千升高了到了3萬，7日早上又降低到8千，於是輸了第二袋血小板。在Aki的強烈要求下，並施打了免疫球蛋白。第二袋血小板輸了之後，升到5萬4，8日早上再查還是5萬4，血小板數量穩定下來後，她才鬆了一口氣。

當日主治醫師表示她已經可以出院，不過讓她決定。Aki則與血液專家溝通後，認為應該是糖皮質激素和免疫球蛋白一起起作用了，於是決定再在醫院觀察一天再打一次免疫球蛋白。目前Aki恢復狀況不錯，已計畫於9日出院。

從統計數字來看，類似案例仍極為罕見，截至1月底，全美只有36人受影響。除麥可過世，所有其他類似患者在接受治療後均已康復。

雖然Aki認為她出現ITP和疫苗有因果關係，因為她平時身體健康，1月體檢時血小板還有24萬多，唯一的變化正是接種了疫苗。不過目前的研究還未能證實因果聯繫，因為根據聯邦食品暨藥物管理局（FDA），接種疫苗的人群中的病情發生率並未高於美國人群中的正常發病率，所以這些情況很可能是巧合。

不過也有血液學家懷疑疫苗可能有一定的觸發作用，例如威爾康奈爾醫學大學（Weill Medical College of Cornell University）血液學家James Bussel就認為，或有某種因素使一些人成為ITP易感人群，例如其中一些患者可能曾患有血小板疾病，或其他自身免疫疾病但並沒有症狀，而疫苗的反應令其凸顯出來。

約翰霍普金斯大學血液疾病專家Jerry L. Spivak也認為，這或與疫苗有聯繫，但他也認為這可能與個別患者的潛在特徵有關。

事實上早在去年疫苗還未面世時，就已有一些新冠患者出現ITP。去年9月19日在綜合臨床醫學期刊「SN comprehensive clinical medicine」發表的一篇系統文獻回顧中，就收集了45個這樣的病例。這篇文章分析認為，由新冠介導的ITP可能是因為多種原因導致，包括底層免疫失調，SOCS 1基因的易感突變等等。不過也正如成功治癒Aki的治療方案一樣，該文章也紀錄了效果比較好的治療方案，便包括短程使用糖皮質激素和靜脈注射免疫球蛋白。

Aki認為，目前雖然病例並不多，但是已經有一些病例在嘗試後發現有效果的治療方案，希望能將這些方案分享出來。因病人的隱私保護，如果不主動上報的話，當局也很難了解到每個病例的具體細節，因此她也希望主動分享自己的案例，推動相關研究。她主動聯繫了莫德納，也告訴了主治醫師和血液專家希望上報她的病例。她強調自己絕對支持疫苗，但是所有準備接種疫苗的人，都應知道可能的副作用，而若有人不幸也出現了ITP，醫生應有一套規範的治療標準。

Aki表示自己是武漢人，所來自的城市正是這場戰爭裡的漩渦，但她相信她會和家鄉一樣最終都會挺過來。她認為正是麥可醫生的病情公之於眾引起重視，如今自己的醫生才有緊張感去組建專家組，調來血小板並謹慎治療。雖然這一副作用極為罕見，也應該被了解。