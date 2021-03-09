加州失業者的失業金沒入帳？ 州議員籲重新申請失業金

失業保險救濟金福利若到期，必須重新遞交失業金申請。（本報檔案照）

失業保險救濟金福利若到期，必須重新遞交失業金 申請。一般來說加州 就業發展局（EDD）會發郵件通知民眾，不過近期該局的自動郵件系統疑似出了問題，導致有不少加州居民未收到通知，有多周沒看到失業金入帳。州眾議員 派特森 (Jim Patterson) 呼籲這些民眾自動向EDD重新遞交一次失業金申請，才能持續領取失業金。若有問題可諮詢地方相關單位協助。

加州中谷佛來斯諾（Fresno）居民格雷羅（Kimberly Guerrero）就是一個例子。格雷羅受疫情影響被公司解僱，自那時開始領失業金過活，最近發現失業金已有好幾周沒打進銀行帳戶，令她有些著急。格雷羅馬上致電EDD，卻無人回應，最後只好向州眾議員派特森求助。

在派特森辦公室協助下，發現格雷羅的失業金福利到期，必須重新遞交申請才能繼續領取失業金。EDD表示該局通常都會發郵件通知還在失業的居民，必須重新遞交申請表。但格雷羅稱未曾收過該郵件。

一名在EDD工作的不願具名員工指出，近期接到許多諮詢電話，多是在詢問重新遞交失業金申請表的相關事宜。另一名員工表示，自動發信系統預計於9日恢復正常作業。