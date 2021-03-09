前員工提告熊貓快餐 稱培訓時被要求脫內衣 回應在調查

熊貓快餐遭前員工起訴性侵犯，惡劣的工作環境和故意造成精神困擾。（取自熊貓快餐官網）

總部位於洛杉磯 縣羅斯密市（Rosemead）的連鎖餐廳「熊貓快餐」（Panda Express ），月前遭聖塔克拉瑞塔市（Santa Clarita）分店的一名前僱員提告，源由是這名23歲女性員工，在2019年參加宣稱是熊貓快餐贊助的培訓研討會上，被要求脫下內衣並擁抱部分同事，以進行「類似一些特殊組織的儀式」（cult-like ritual）。

熊貓餐廳集團的官員則表示，公司認真對待這名婦女的指控，已進行調查。

這名女性被告在洛杉磯縣高等法院向熊貓餐廳集團提起訴訟，尋求未指定的賠償。儘管她的案件已被受理，但報導的主流媒體並未指出指稱是性侵 犯受害者的姓名。

據主流媒體「南加州 新聞集團」（Southern California News Group）報導，這位23歲的女性原告除了提告熊貓餐廳集團外，位於畢柯立維拉市（Pico Rivera）的Alive研討會和教練學院（Coaching Academy）也一併被告，指控他們要求其被性侵犯，惡劣的工作環境和故意造成的精神困擾。

對這項訴訟，熊貓餐廳集團官員表示，該公司認真對待這名婦女的指控，並已進行調查。該公司在聲明中表示，Alive研討會和教練學院是第三方組織，在該組織中熊貓公司沒有所有權的權益，熊貓公司也沒有任何控制權。儘管他們始終鼓勵個人成長和發展，但熊貓集團沒有也從未要求任何員工參加Alive研討會，和教練學院培訓，從而獲得晉升機會。

熊貓餐廳集團還回應，他們致力於為所有員工提供一個安全的環境，並站在他們的核心價值觀背後，尊重每個人。作為一項正在進行的法律事件，他們無法進一步發表評論。

主流媒體還聯絡「Alive Seminars」研討會的負責人士們，但沒有得到任何回覆。研討會網站顯示，該公司致力於人類發展和自尊，價值和領導力的改善。

這名受害者表示，她於2016年開始為熊貓快餐工作，2019年7月時擔任分店的一名經理告訴她，她需要完成由Alive Seminars舉辦的自我提升研討會。訴狀稱，為提高自己的技能和在公司內的發展，原告簽署並付錢參加為期四天的計劃。據稱，熊貓快餐推動其在洛杉磯地區的員工完成Alive Seminars培訓。在許多情況下，這是晉升的先決條件。