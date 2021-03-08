南加兩家教育諮詢公司華裔負責人 被控替留學生造假

被告蒙羅維亞33歲居民陳毅（Yi Chen，音譯）涉嫌通過詐欺手段幫助中國留學生進入如紐約大學等名校。（紐約大學臉書）

聯邦大陪審團8日起訴南加一起簽證詐欺案的華人，被告是蒙羅維亞33歲居民陳毅（Yi Chen，音譯），也被稱為Brian Chen，他當天出庭拒絕認罪。他的共同被告叫做李一新（Yixin Li，音譯），又稱為Eason Li和Calvin Wong，他於3月2日被抓，目前也沒有認罪。這兩人在阿罕布拉市和亞凱迪亞 市經營兩家教育諮詢公司。

法院指控陳毅21項罪名，包括涉嫌使用偽造筆錄，代筆錄取的論文、冒名頂替者參加標準化測試，以幫助外國人進入大學，允許他們通過欺詐手段獲得學生簽證 以進入或停留在美國。

陳毅已被勒令拘留，等待審判，訂今年5月4日開庭。李一新現年28歲，是聖蓋博市居民，他面臨共謀、簽證詐欺、嚴重身分盜竊等指控。

法官將兩人的保釋金定為20萬元，但李一新尚未交保釋放，仍被拘留。他的開庭日期訂4月27日。

起訴書稱陳毅和李一新在阿罕布拉市和亞凱迪亞市擁有教育諮詢公司，向外國學生收費數千元，用於保證其進入美國的大學，獲得簽發的F-1學生簽證。為確保這些學生入學，他們的公司與多名替考者有聯繫，並使用偽造或更改成績的應用程序包，且僱用一些人來冒名中國留學生 參加英語作為外語的托福考試等。