光天化日下南加高檔餐廳食客遇搶 50萬元名錶不翼而飛

比佛利山（Beverly Hills）一家餐廳4日發生持槍搶劫案件，一名女性受傷被送往醫院。（視頻截圖）

南加洛杉磯 縣比佛利山 （Beverly Hills）一家高檔餐廳，日前在光天化日下發生持槍搶劫案件，一名女性受傷被送往醫院，另一名男食客、也是珠寶商價值50萬元的手錶丟失。目前這名珠寶商懸賞5萬元緝拿盜賊。該事件發生後，警方則已加強附近的巡邏。

4日下午2時左右，位於北 Canon街400號街區靠近Santa Monica大道，有名的義大利 餐廳Il Pastaio發生持槍搶劫，一名女性身受槍傷。據警方調查，該名受傷者不是持槍者的預訂目標。案發時，三名男性嫌犯向一名在餐廳就餐的男客人索要財物，當時這名受傷女性和另外兩人也在同一地點。其中一名嫌犯開槍射擊了這名女性，隨後三名嫌犯徒步逃離現場。

據洛杉磯時報報導，一枚玫瑰金的Richard Mille RM 11-03 Flyback Chronograph手錶，從珠寶商Shay Belhassen手中失竊，手錶估價50萬美元。Belhassen目前提供5萬元懸賞獎勵，獎勵那些可抓獲嫌犯並歸還手錶信息的提供者。

比佛利警局局長長Dominick Rivetti6日表示，首先，安全是比佛利山的頭等大事，任何形式的犯罪活動都是不能容忍的，希望全世界都知道比佛利山是一個安全的社區。目前警力和私人保安人員將被部署在境內，以應對在高檔餐廳搶劫開槍的事件。

Belhassen則表示很生氣。他說，最近幾週該地區發生過類似案件，他認為警方對此事重視程度不夠。案發時，一名嫌犯從夾克口袋裡掏出槍，從椅子背上抓起他，然後用槍抵住了他的頭。他則抓住槍，將搶匪打到在地上。