內陸河濱縣近日發生多起火災

南加內陸近日多起火災。圖為莫瑞諾谷民宅起火。（河濱縣消防局）

南加 河濱縣赫汝帕谷市（Jurupa Valley）7日（周日）凌晨一棟建築物發生火災，幸無人員傷亡報導。近日當地已經連續發生多次火災，有居民受傷，也有縣公共福利辦公室起火。

據河濱縣消防局稱，赫汝帕谷市7日火災於凌晨約12時37分發生，位於Rubidoux地區的一棟商業建築，地點是Mission大道5378號。現場指揮說，火災起初在建築物外燃起，隨後蔓延整個建築物。消防員趕到後，火災很快撲滅，火災原因正在調查中。

莫瑞諾谷市（Moreno Valley）當天凌晨一棟民宅也發生火災，六名居民被轉移，房屋受損。前一天，河濱市一棟民宅發生火災，一名居民受傷。火災發生在當日午後3時許，位於Montgomery 街4800號街區，消防局說，起初是一棵棕櫚樹發生大火，然後蔓延至居民住宅。火勢很快撲滅，起火原因不明。

3月5日，河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）一間社會公共服務辦公室發生火災，起火在凌晨3時45分，地點是Minthorn街1400號街區。起火建築物遭嚴重損壞，導致這間辦公地點關門。起火時室內無人，火災原因調查中。縣府稱，起火地點負責提供公眾食品、低收入 補貼及健康保險 服務。

就在前一天，另一城市聖哈辛多（San Jacinto）一個養牛場的草垛發生大火，起火時間是晚7時35分左右，位於Ramona Expressway2400號街區，在79號公路以西。河濱縣消防局稱，現場有500個乾草捆，其中有至少100捆發生大火，一整夜燒毀了約250捆。消防局發言人說，起火原因或是自燃。