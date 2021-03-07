加州高等法院法官將近2萬6000名大麻重罪減為輕罪

聖地牙哥高等法院法官2月間對大麻違法者的新一輪判決，將近2萬6000名重罪案被告減輕為輕罪，還駁回1000人涉及的輕罪案件。（聖地牙哥高等法院推特翻拍）

據媒體報導，加州 高等法院（Superior Court）一名法官2月間對大麻違法者的新一輪判決，將近2萬6000名重罪案的被告減輕為輕罪，還駁回1000人涉及的輕罪案件。

這項行動是由聖地牙哥 高等法院法官Eugenia Eyherabide，在2月5日簽署的長達三頁命令中做成。聖地牙哥縣地檢署一年前依照州法，提出了符合減刑條件的案件名單。

所謂符合州法，是指2016年由選民投票支持的64號提案（Prop.64），要求將部分關於大麻的行為合法化，同時允許先前犯有大麻違規重罪者改判為輕罪，並對輕罪指控予以駁回。加州法律要求加州司法部和地區檢察長重新審查所有相關案件，並將符合條件的案件匯總於2020年7月1日前提交給法院。

聖地牙哥地區檢察長Summer Stephan按照法律要求，在2020年2月提交案件名單，此時新冠肺炎疫情 尚未在全美傳播開來。疫情爆發後，法院出於避疫，暫緩了案件審理判決。這也是經過如此較長時間，這項有關大麻違法者判決於今年2月才有了結果。聖地牙哥高等法院女發言人Emily Cox表示，雖然對大麻違法者的指控發生變化，也有了判決結果，但這些改變更新到個人法庭記錄，還需要一段時間，目前法院系統正在處理中。

公設辯護律師發言人Kate Braner表示，公設辯護律師辦公室（Public Defender's Office）通過這項新規定，幫助人們清理記錄。雖然法官Eugenia Eyherabide的命令即可生效，但更新個人記錄的滯後，對接受背景調查或依靠搜索法庭記錄查某種執照的人來說，可能產生困擾。