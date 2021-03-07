失業金被盜領 有經驗者教招:3步驟追回

失業金頻頻發生盜領，華人民眾教招如何成功追討被盜領的錢。（Getty Images）

本報日前報導爾灣華人 余女士失業金 被盜領近5000元，先後聯絡美國 銀行和加州就業發展局（EDD）但均無果，耗費大量人力和精力，不知何去何從。住在哈仙達岡的劉先生看到本報報導後，近日分享向EDD成功追回盜款經歷的三部曲，首先是向美國銀行申訴，再向EDD系統認證身分，最後查看帳目明細，希望其他受害者能參考，以便解決問題。

余女士則更新之後的發展，她指出失業金帳戶被凍結後，收到美國銀行信件表示帳戶被關，她需打電話聯絡EDD重新開一個帳戶，EDD會在一至兩天送一個連結至其郵箱，進入之後可上傳證件照，或是上傳帳單地址信件等身分證明。上傳之後等待三至五天再撥打信件中的美國銀行電話，等到EDD已經通過身分驗證，帳戶即可重開，銀行向EDD核實後才能放款。

余女士表示，過程相當複雜，打電話等待時間超久。她上網查看其他受害者經歷，很多華人不知道該怎麼打電話，去銀行現場也無人回應，每天打電話至少三小時，實在是勞神費力，煩心不已。

劉先生很同情余女士遭遇，主動和本報分享其失業金被盜後向EDD成功追討的經歷。他說，去年9月發現失業金被盜3800元，連續四天每天被領走800，1000元不等，查帳時戶頭只剩下8元。透過查詢紀錄，他發現盜領的失業金分別是從三個不同地方的自動提款機（ATM）領走。但事實上劉先生以往每次提取失業金，都固定在同一家分行的同一個自動提款機，更不會拿著這張卡在別處消費。

劉先生追討失業金的三部曲，第一步必須和美國銀行申訴，和信用卡被盜刷一模一樣，銀行會成立案件調查，民眾手中的失業金記帳卡（debit card）失效，過幾天收到新卡片重新設置密碼。

第二步，EDD電子身分認證。發生盜竊案件後，美國銀行會報告EDD，凡是有盜刷盜領的情況，EDD會把這些人單獨畫為特殊群體，此時要重新向EDD系統認證身分，否則可能面臨後續失業金無法到帳的情況。但值得留意的是，必須透過EDD網頁進去「ID.me」身分認證頁面，重新做電子身分認證，按照EDD提供的電子郵件去做認證，按照步驟一步步完成，過幾天就會收到確認信，之後回到EDD帳戶頁面確認郵寄地址，電話等個人信息。

劉先生表示，去年12月初被EDD通知做身分認證後，12月9日是最後一筆失業金，之後就再未收到，直至今年2月2日完成身分認證，2月9日包括停掉期間發放的失業金全部到帳。

第三步，下載美國銀行Prepaid手機APP，每隔幾天就登錄查看明細，隨時留意是否還有盜刷盜領情況。劉先生表示，不法分子盜竊失業金，鎖定的人群是那些在帳戶中放了很多錢的族群，而華人大部分都有生活積蓄，疫情期間雖然失業，但不至於導致生活拮据，因此有些人可能將失業金放在帳戶內未及時提款，他建議每次失業金發放，最好馬上就去提款，不要讓失業金放在卡內，因為失業金的銀行卡只有密碼和卡號，很容易被破解。