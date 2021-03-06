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張青設立線上稅務申報平台 分別服務會計師和大眾

洛杉磯訊
2021年稅法變化頻繁，報稅較有難度。（網路圖片）
2021年稅法變化頻繁，報稅較有難度。（網路圖片）

政府出台多項紓困法案，使得2021年稅法變化頻繁，令許多報稅人甚至專業會計師也無所適從。北美華人會計師協會會長、美國張青會計師聯合事務所創始人張青，為會計師及大眾分別設立免費線上稅務申報輔助服務。其中，3月10日起每周三中午12時30分至1時30分，專為會計師開設「EZA財稅快遞-會計師交流熱線」；3月14日起每周日中午12時30分至1時30分，在YouTube頻道專為大眾開通「EZA財稅快遞-Meet CPAs」。

張青屆時將與其他財稅專家現身說法，提供會計師最新的報稅知識，並給大眾講解最新政府紓困法案及報稅須知等。若有任何問題請電洽626-446-1448。

「EZA財稅快遞-會計師交流熱線」平台向會計師（CPA）、律師、 EA、CTEC 註冊報稅者參與，不限於北美華人會計師協會的會員。有興趣者上線報名https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdeCqqzktE9CZdsUgGliTkJMLDwGxzbPx。

有興趣瞭解最新紓困法案内容及財稅法規更新的民眾，可關注「EZA財稅快遞-Meet CPAs」。張青鼓勵民眾提前將問题電郵至[email protected]cpa.com，屆時由會計師統一解答。報名連結：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NqaaMTMuSIG2utPuhTy3vg。

報稅 紓困 華人

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