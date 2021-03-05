南加洛縣檢察長寬待兇手 華女促罷免

亞市華人蔡瓊珍被害，她的女兒在社交網路發聲，呼籲連署罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康。（取自蔡南希臉書）

亞凱迪亞 市遇害華裔長者蔡瓊珍的女兒蔡南希（Nancy Tsai，音譯），沉默23個月後在社交網路發聲，表示每每思及被殺的母親及兇手可能被檢察長縮短刑期，內心就痛苦萬分。她呼籲大家聯名請願罷免犯人「恩公」洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gascón)。

自從母親去世後，蔡南希每當想起母親都覺得非常心痛。1985年，母親帶著兩個女兒從台灣 移民到美國，與丈夫蔡南秀（Hsiu Nan Tsai，音譯）團聚。當時43歲的母親只會「你好」、「再見」等簡單英文單詞；她幫助丈夫管理洗衣店和乾洗店，每天工作十小時，晚上去成人學校學習語言，還幫人縫製衣服賺錢貼補家用。後來體力不能承受自助洗衣店和乾洗店的勞動時，她又找到簿記（ bookkeeping）職位。

2019年春天，蔡瓊珍想加建亞市住宅。蔡南希說，母親此舉是為了省錢，因為主屋比較大，清潔工作量也大。她想加建屋蓋好之後就搬過去住。施工期間，母親為建築工人泡咖啡，並在麥當勞為他們買早餐，還為他們做午餐。如果母親身體不舒服，父親就會給工人買披薩。父母之所以這樣做，是出於對工人的同情，因為他們曾經從事體力勞動，深知其中辛苦。可是在2019年4月9日晚上，蔡瓊珍卻被當時意圖盜竊的29歲西裔建築工人Heber Enoc Diaz殺害，身上遭多處銳器刺傷和鈍器傷害，並被窒息。

蔡南希在臉書上號召大家罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)，因為賈斯康要求厚待罪犯。在今年1月，檢察官辦公室表示將要求法官駁回原定2月19日開庭審理的針對兇手的兩項「特殊情況謀殺罪」 （murder under special circumstances）。幸虧法官頒發一條初步禁令，阻止了檢察長的要求。否則Heber Enoc Diaz入獄時間更短，2044年可能釋放，屆時他不過54歲，還會可能成為別人家的園丁或者建築工，有繼續危害社區的機會。

她反對撤銷特殊情況指控，否則兇手不僅會被縮短刑期，且還有機會獲得假釋。被告知道她的父母住址，擔心再次對她的家人下手。因此她呼籲大家在https://www.recallgeorgegascon.com網站上連署簽名，因為被影響的不只是他們一家，還有其他受害者家庭。

賈斯康厚待犯人的新政波及深遠，今年2月同樣要求撤銷加重處罰的「特殊情況謀殺罪」，涉嫌殺害亞市兩個姨侄的被告史德運險些逃避終身監禁的懲罰，而最多判25年。幸虧法官在聽取代表受害人和受害人家屬的律師提出的動議後，沒有批准取消對一級謀殺罪加重處罰的「特殊情況謀殺罪」 （murder under special circumstances）動議。

然而，其他有關案件的受害者或受害者家屬如無法理解檢察長的新指令，律師也沒有及時向法院表達反對意見，等到判決時才發現加重處罰已被撤銷，則為時晚矣。