新科僑委曝光 南加僑界惜有遺珠

為提供全球僑胞優質服務，中華民國僑務委員會一貫借重僑界賢達的服務熱忱與專業長才，依規定謹慎遴聘僑務榮譽職人士。近日被中華民國政府聘請的僑務委員收到通知，但獲聘名單在南加州 僑界出現一波質疑聲浪。因為部分活躍的僑領成為新進僑務職員的遺珠，令僑領感到可惜。

洛杉磯 僑教中心主任張皓鈞回應表示，僑務委員經由總統任命，聘請考量有很多，包括公眾外交及僑社服務等。洛僑中心經過多元性考量，推薦符合資格的僑領至僑委會。新進僑務委員聘書目前仍未拿到，待聘書取到之後再公布完整名單。但據消息人士透露，這次新聘僑務委員共有八位：林國彥、王梅鳳、汪俊宇、陳柏宇、張佩鸞、廖美華、江瑞瀛、于仁豪。

一位不具名的僑領表示，僑務榮譽職是個很光榮的職位，有些在社團非常活躍的僑領，卻沒有出現在這次名單中，確實有些可惜。她鼓勵被國家賞識的新任僑務委員，盡心盡力為僑界社區服務。

一位在僑界服務多年、在社區相當活躍的僑領，未被入選僑務委員，但他看得很開。名單出爐後接到不少慰問電話令他感動不已。「有沒有入選無所謂，反正在僑社做了這麼多年，只要是有關愛國的事，將來還是會繼續做」。

羅省中華會館前主席梁永泰分享個人觀點說，僑領要想得到僑務榮譽職，通常要在僑界歷練多年才有可能。獲聘榮譽職的人選在僑社通常很活躍，他們對於外交及僑務較有經驗。像是廖美華操辦中華會館大小事多年，很有資格擔任僑務委員。

資深僑領高啟正以客觀角度評論說，僑務委員名額有限，確實不是人人有獎，歷屆如此。他指出，有些僑領長年服務僑社，很有資格獲聘僑務委員，但是榜上無名。雖然這次落選，但下次可能有機會。