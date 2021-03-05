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南加州4名白人至上主義者將面臨刑事指控

橙縣訊
四名南加州白人至上主義者在政治集會上毆打他人。（取自橙縣紀事報）
四名南加州白人至上主義者在政治集會上毆打他人。（取自橙縣紀事報）

聯邦上訴法院近日作出一項裁決，南加州白人至上主義激進組織的四名涉嫌成員，因為在地方政治集會上暴力攻擊他人可能面臨刑事指控。該項裁決推翻了地方法院的原判。

聯邦第九巡迴上訴法院法官小組的該項裁決，重起幾名涉嫌成員的刑事案件。此案檢察官指控該白人至上組織的四名成員，招募和訓練成員在政治集會上實施暴力，這些集會發生在南加州的杭廷頓灘（Huntington Beach）、聖伯納汀諾縣（San Bernardin），以及北加州的柏克萊（Berkeley）等地。

涉案成員是來自杭廷頓灘的Robert Rundo，托倫斯（Torrance）的Robert Boman，麗浪多灘（Redondo Beach）的Tyler Laube，以及安扎（Anza）的Aaron Eason，四人被控在杭廷頓灘和柏克萊的政治集會上實施暴力，其中Rundo被控在聖伯納汀諾集會中打人。檢方還發現Rundo和Boman在社交媒體上發布「暴力行動」貼文招募成員。

2017年3月在杭廷頓灘舉行的支持川普的集會上發生了暴力混戰，他們攻擊抗議者和新聞記者。幾個月後，在聖伯納汀諾縣的一個反伊斯蘭禁令的集會上，也引發了暴力事件及破壞行為。

加州 白人至上 南加

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