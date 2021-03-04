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南加地區40節貨運列車脫軌翻覆

記者啟鉻／綜合報導
列車脫軌顛覆事故現場。（聖伯納汀諾縣消防局提供）
列車脫軌顛覆事故現場。（聖伯納汀諾縣消防局提供）

據媒體4日報導，南加地區3日午間發生一起列車脫軌事故，大約有40餘節貨運列車貨廂脫軌，其中有危險液體洩漏，但目前尚無人員傷亡消息，事故原因正在調查中。

事故地點位於聖伯納汀諾縣縣屬地路德洛（Ludlow）Mojave Desert社區附近，在洛杉磯東北方向約150英里。消防局在社交媒體發布的圖片顯示，脫軌車廂成之字形翻覆，擠壓在一起，有的翻滾到路基下。

聖伯納汀諾縣消防局表示，事故貨運列車屬於Burlington Northern Santa Fe (BNSF）鐵路貨運公司。該公司發言人表示，初步暸解共有44節貨廂翻覆，其中一節裝有乙醇酒精（ethanol alcohol）並發生洩漏。消防局表示，及時處理後已經緩解。能源信息管理專家稱，與汽油不同的是，純乙醇無毒，可生物降解。如果洩漏會很快分解成無害物質。據稱，該貨運列車載運多種不同貨物。

在距離事故現場75英里的地方，在1989年也曾發生一起列車出軌事故，稱為Duffy Street事故。當年5月12日早晨7時36分，一列69節貨車車廂列車在卡洪山口下行時，突然失控，在高架鐵路線上脫軌翻覆。並衝進聖伯納汀諾市Duffy Street居民區，導致七棟建築損毀，一名調度員和兩名居民死亡。

四天後又發生一起嚴重事故，當時一條14吋高壓輸油管路在列車經過時爆裂，引起大火，燃燒近七小時，導致兩人死亡，11棟建築和21輛汽車損毀。

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