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巴沙迪那學區重開方案 15條校規九字要訣保安全

記者丁曙／巴沙迪那報導
學生進校必須戴口罩。（學區提供）
學生進校必須戴口罩。（學區提供）

巴沙迪那聯合學區（PUSD）3日公布了學校重開方案，遵守加州和巴沙迪那公共衛生局以及國家疾病防控中心（CDC）推薦的健康和安全協議，結合學區具體情況，擬定了15條執行細則，包括人數控制、自我評估、進校檢查、防護裝備、消毒措施、設施更新、檢測追蹤等，滴水不漏，一絲不苟，特別向學生強調九字要訣：戴口罩、勤洗手、守距離。

影音來源：PUSD；後製：記者丁曙

學區教育總監麥克唐納（Brian McDonald）表示，校園已關閉一年，巨大的變化檢驗了學區的實力、想像力和適應能力。在這個過程中的每一步，學區都會以安全至上作為首要考量。隨著COVID-19病例率下降以及健康和安全措施到位，學區教委會將討論學校重新開放日期。他提出建議， 3月29日起從學前班到2年級首先開學，而3-5年級則在春假後的4月13日恢復。不過開放日期須經教委會批准。

他指出，從一開始學區就強調，只有安全無虞才會讓學生重返校園。現在的評估認為，學生和教師可以重新開始面對面教學。但在返校之前，所有的員工都有機會接種疫苗。到本週末，學區2400名員工中將近一半完成了疫苗接種。

為了確保重返校安全，巴沙迪那學區將採用混合式同步學習模式，一部分學生和老師在教室裡上課，另一群同學則通過遠程教育居家學習。此外，學區擬定了近20條實施細則，確保學生返校上課健康、安全。

具體實施措施包括，同一時間只有少數學生進入校園。所有學生和員工每日完成體溫測量和症狀檢查。學校要求並且提供口罩和必要的個人防護設備。在校園內增設洗手台和洗手液盒。每天放學後執行日常清潔和消毒方案。重新配置教室桌位保持物理距離。師生員工及時洗手和消毒。在所有教室內安裝升級版（MERV10）過濾器，並添加便攜式高效顆粒空氣淨化器。在學區和學校設施中，張貼指示性和信息性指示牌。在學校午餐和休息時間分批展開、保持社交距離。遵循政府公衛部門所有用於隔離和聯繫跟蹤的協議。限制不必要的訪客進入學校和學區設施。創建COVID-19監視測試。為所有員工接種COVID-19疫苗。

空氣流通是防範病毒的必要條件。目前所有教室均已配備了商業級空氣淨化器，旨在為封閉的共享空氣環境，提供全天候智能空氣淨化功能。空調機的過濾器已升級為MERV 10過濾器，可用於醫院和實驗室。

學生上課前先測量體溫。（學區提供）
學生上課前先測量體溫。（學區提供）
教室內只能少數學生同時上課。（學區提供）
教室內只能少數學生同時上課。（學區提供）
返校安全三要素：戴口罩、勤洗手、守距離。（學區提供）
返校安全三要素：戴口罩、勤洗手、守距離。（學區提供）
樓內過道單向行走各自靠邊。（學區提供）
樓內過道單向行走各自靠邊。（學區提供）

學區 疫苗 教育總監

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