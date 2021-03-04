核桃學區打疫苗，4月中開放K-5返校8月開放初高中
核桃谷聯合學區（Walnut Valley USD）本周開始為小學教師施打疫苗，並逐漸向初中及高中教職人員推進，預計4月中旬全面開放幼稚園和小學生重返校園。學區對家長的民意調查顯示，七成以上的家長希望他們的孩子在8月份可以安全重返校園學習。
核桃學區教委會副主席佟儀4日表示，核桃谷聯合學區和當地的一家藥房合作，從本周開始為學區老師和教職人員施打新冠疫苗第一針，K-2教職人員優先，然後次第向小學高年級、初中和高中推進。他表示，核桃谷學區全部教職人員2000人左右，預計到本月底才能完成。
按教職人員疫苗注射進程及學區計劃，核桃谷學區最快會在4月中旬全面開放小學生回校上課；如果小學返校一切順利，初中和高中學生也可望8月份全部返校。核桃谷學區近1萬3000名學生中，大約6000為K-5學生。
佟儀表示，學區考慮讓低齡學生先回校上課，主要原因是幼稚園和小學學生通常都是固定在一個教室上課，座位也相對固定，可以降低病毒傳播。另一原因則是低齡學生長期在家上網課，心理調適挑戰更大。而初中和高中生上課按科目去不同的教室，而且高年級學生在校園的活動範圍大，病毒傳播危險性高。他表示，學區也曾考慮在初中和高中讓學生固定教室，但有相當難度。所以決定還是等到疫情穩定、確保安全的情況下，全面開放學生返回校園。
長達一年多的網課，學生們的表現不同。核桃谷學區調查發現，相當部分學生保持了原來的好成績，部分學生的網課學習甚至比原來的課堂學習效果更好。但同時，也有部分學生情緒失落，成績劇降，不得不中途取消部分課程，還得去看心理醫生減壓。
佟儀表示，最近接到兩位家長的抱怨，希望學區儘快讓學生返校上課，不過大多數的家長似乎更注重安全的確定性，教師和學區也比較保守。盡管少數學區部分學校已搶先開放，但核桃學區不想冒進，師生安全第一。他表示，學區最近對學生和家長的民意調查顯示，75%的家長認爲，孩子們在8月返校上課比較合適。
不過佟儀表示，事實上核桃谷聯合學區最近已分梯次讓有需要的孩子回校上課，包括語文能力較差、或成績變化太大、自控能力較差、以及家庭學習環境較差的學生提前返回校園學習，同時安排一對一的心理輔導，幫助這些學生度過疫情難關。
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