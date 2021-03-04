聖谷首批教職人員接種疫苗

馬凱博高中外面排著長長的車龍，教職人員等待接種新冠疫苗

蒙特利公園市、阿罕布拉 聯合學區 、基督教角聲醫療中心（HCHC）與阿蘇薩太平洋大學（APU）護理學院共同合作，日前在馬凱博高中（Mark Keppel High School）舉辦新冠疫苗 接種活動，向登記預約的880名阿罕布拉聯合學區和嘉偉學區的教職員，以「免下車」方式接種新冠疫苗第一針，為重開校園帶來曙光。

教職人員井然有序接種疫苗，角聲醫療中心義工們為教職員進行體溫檢查，並提供和管理莫德納疫苗（Moderna）。阿罕布拉聯合學區設立「報到」站，為150名員工和義工們提供口罩、翻譯員和午餐。嘉偉學區團隊為教職員登記，為所有義工與員工提供早餐。蒙市消防局醫務人員和阿蘇薩太平洋大學的醫護專業的學生負責為已登記者注射疫苗及觀察接種者的反應，並提供注射第二劑的疫苗卡。

主辦方把接種疫苗者分成三排，每排約15輛車。蒙市市政經理Ron Bow表示，所有接種者大約逗留15至20分鐘，讓醫護人員觀察是否出現反應。每排隊伍的接種時間不一樣，大約20分鐘就可以為45輛車上的教職員完成注射疫苗。當接受疫苗注射者完成短暫觀察期後，車隊有序離開時，醫護人員隨即鼓掌歡送他們，為接受疫苗注射者帶來愉快的心情。

聖蓋博高中（San Gabriel High School）教師Kristianne Cordova表示，她很高興學區提供教職人員接種疫苗的機會，有助推動學生早日重返校園上課，能令每個人都感到安全。

關於這次疫苗接種合作計劃，始於阿罕布拉學區教育總監Denise R. Jaramillo與蒙市市政經理Ron Bow的對話。總監希望該學區的校園能作為小型社區「免下車」接種場所，而經理致力於向該市居民提供新冠疫苗。

蒙市華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）牽線搭橋，她將基督教角聲醫療中心介紹給蒙市市政經理，再把學區和角聲醫療中心聯繫起來。活動當天角聲醫療中心首席營運長吳周秀蘭（Carolin Eng）及李師母（Pollyanna Lee）在場支援義工團隊。

角聲醫療中心2月已在馬凱博高中外提供了300劑疫苗注射。而疫苗計劃的合作夥伴，已經透過兩次疫苗接種向超過800名長者施打新冠疫苗，幫助不會英語及不上網的長者們接種疫苗。