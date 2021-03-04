我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐西蘭外海8.1 連續強震後 太平洋海嘯警報全區發布

1.9兆紓困案開始辯論 參院最快本周末表決

聖谷首批教職人員接種疫苗

蒙特利公園市訊
馬凱博高中外面排著長長的車龍，教職人員等待接種新冠疫苗
馬凱博高中外面排著長長的車龍，教職人員等待接種新冠疫苗

蒙特利公園市、阿罕布拉聯合學區、基督教角聲醫療中心（HCHC）與阿蘇薩太平洋大學（APU）護理學院共同合作，日前在馬凱博高中（Mark Keppel High School）舉辦新冠疫苗接種活動，向登記預約的880名阿罕布拉聯合學區和嘉偉學區的教職員，以「免下車」方式接種新冠疫苗第一針，為重開校園帶來曙光。

教職人員井然有序接種疫苗，角聲醫療中心義工們為教職員進行體溫檢查，並提供和管理莫德納疫苗（Moderna）。阿罕布拉聯合學區設立「報到」站，為150名員工和義工們提供口罩、翻譯員和午餐。嘉偉學區團隊為教職員登記，為所有義工與員工提供早餐。蒙市消防局醫務人員和阿蘇薩太平洋大學的醫護專業的學生負責為已登記者注射疫苗及觀察接種者的反應，並提供注射第二劑的疫苗卡。

主辦方把接種疫苗者分成三排，每排約15輛車。蒙市市政經理Ron Bow表示，所有接種者大約逗留15至20分鐘，讓醫護人員觀察是否出現反應。每排隊伍的接種時間不一樣，大約20分鐘就可以為45輛車上的教職員完成注射疫苗。當接受疫苗注射者完成短暫觀察期後，車隊有序離開時，醫護人員隨即鼓掌歡送他們，為接受疫苗注射者帶來愉快的心情。

聖蓋博高中（San Gabriel High School）教師Kristianne Cordova表示，她很高興學區提供教職人員接種疫苗的機會，有助推動學生早日重返校園上課，能令每個人都感到安全。

關於這次疫苗接種合作計劃，始於阿罕布拉學區教育總監Denise R. Jaramillo與蒙市市政經理Ron Bow的對話。總監希望該學區的校園能作為小型社區「免下車」接種場所，而經理致力於向該市居民提供新冠疫苗。

蒙市華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）牽線搭橋，她將基督教角聲醫療中心介紹給蒙市市政經理，再把學區和角聲醫療中心聯繫起來。活動當天角聲醫療中心首席營運長吳周秀蘭（Carolin Eng）及李師母（Pollyanna Lee）在場支援義工團隊。

角聲醫療中心2月已在馬凱博高中外提供了300劑疫苗注射。而疫苗計劃的合作夥伴，已經透過兩次疫苗接種向超過800名長者施打新冠疫苗，幫助不會英語及不上網的長者們接種疫苗。

醫護人員以「免下車」方式為學區教職員注射疫苗。（主辦單位提供）
醫護人員以「免下車」方式為學區教職員注射疫苗。（主辦單位提供）
基督教角聲醫療中心李師母（左起）、饒影凡及吳周秀蘭出席疫苗注射活動。（主辦單位提...
基督教角聲醫療中心李師母（左起）、饒影凡及吳周秀蘭出席疫苗注射活動。（主辦單位提供）

疫苗 學區 阿罕布拉

上一則

玫瑰花車遊行有望2022年恢復

下一則

核桃學區打疫苗，4月中開放K-5返校8月開放初高中

延伸閱讀

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除
改口！港委員會：未能排除科興疫苗致死 但毋須叫停

改口！港委員會：未能排除科興疫苗致死 但毋須叫停
聯邦快遞運送最新批准新冠疫苗 為疫苗產量成長做準備

聯邦快遞運送最新批准新冠疫苗 為疫苗產量成長做準備
教師、托兒員工可至藥房預約疫苗 不受所住州資格限制

教師、托兒員工可至藥房預約疫苗 不受所住州資格限制
AZ疫苗抵台 府院反應不及 有人不希望蔡政府太得意？

AZ疫苗抵台 府院反應不及 有人不希望蔡政府太得意？
沒資格打疫苗？這間醫院為公眾注射不設限！

沒資格打疫苗？這間醫院為公眾注射不設限！

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11
51歲Matthew Leung在巴士站等待途中，被騎著自行車的男子一頓暴打，頭部和手部重傷。（Gofundme網站）

南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？

2021-03-01 13:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
德州取消口罩令 護士崩潰：州長滅了疫情曙光

德州取消口罩令 護士崩潰：州長滅了疫情曙光
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金