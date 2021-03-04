疫情下南加橙縣反亞裔上升1000% 亞裔集會紀念新冠逝者

橙縣亞裔社區4日舉辦大型點燈集會，靜默紀念新冠爆發一周年，呼籲美國社會反對和停止歧視亞裔。當地將近20個民權組織和行會代表數百人參加集會。（Tam Nguyen提供）

橙縣亞裔 社區4日舉辦大型點燈集會，靜默紀念新冠爆發一周年，呼籲美國社會反對和停止歧視亞裔。當地近20個民權組織代表等數百人參加集會。活動召集人Tam Nguyen表示，過去一年，橙縣針對亞裔的仇恨犯罪 比上一年成長1000%，亞裔社區必須馬上團結起來，發出聲音，制止仇恨犯罪繼續蔓延。

集會人士當天清晨3點47分在芳泉谷運動公園（Fountain Valley Sports Park）點亮第一盞燈。組織者表示，2020年3月4日是加州宣佈新冠疫情爆發第一天，在一周年紀念之時，加州因疫情死亡人數已超過5萬3000人，這樣的數字超過1964至1975年越戰期間美軍在越南死亡士兵的總人數。而過去一年，因新冠疫情引發的針對亞裔的仇恨犯罪也甚囂塵上。最近，針對亞裔年長者的仇恨事件和仇恨犯罪更是變本加厲。

橙縣人際關係委員會、橙縣亞太裔社區聯盟、美國美指業協會、越族裔基金會、橙縣亞太文化貿易聯合會、橙縣文化聯合會、停止亞太裔仇恨犯罪組織、橙縣華人協會等將近20個團體，和行會（Guild）代表參加當天的點燈靜默紀念活動，數百民眾點亮燈光，或亮起汽車車燈，或手持和平鴿標牌，在音樂中默默紀念逝去的生命，為和平和平安祈禱。

活動召集人Tam Nguyen表示，包括西裔和非裔的部分民權團體代表當天也參加集會，表達支持。