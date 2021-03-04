南加年輕女子因路怒刺傷對方 4日被控企圖謀殺等重罪

聖地牙哥縣聖瑪科斯市一名女子涉嫌路怒刺傷對方被捕。（聖地牙哥時報臉書截圖）

據城市新聞社（CNS）消息，聖地牙哥縣北部聖瑪科斯市（San Marcos）的一名年輕女子，因上周駕車發生路怒（road-rage）事件，將對方刺傷，該女子日前被羈押，4日被控企圖謀殺和持致命武器攻擊。

加州 公路巡警局警官艾斯科巴（Juan Escobar）表示，事件發生在12日（周五）午後6時許，位於78號州際公路附近的Nordahl Road。25歲女子普特娜姆（Jasmine Putnam）駕駛日產Pathfinder運動休旅 車，與另一男駕駛的本田 Civic轎車，在78號公路東向線發生糾紛，兩名司機均帶著怒氣開下公路，下車後開始爭吵進而發生毆鬥。

衝突期間，普特娜姆使用開箱刀（box cutter）將對方刺傷。結束後，兩人返回車，男駕駛才意識到自己被刺傷，趕緊尋找醫院求助並報警。警方尚未透露傷者姓名及目前傷情。

警方表示，在調查確認是普特娜姆涉嫌攻擊嫌犯後，她已於2日拘捕，並查獲她作案時駕駛休旅車及攻擊使用的開箱刀。嫌犯被控企圖謀殺及致命武器攻擊，起初拘押在Vista Dentention Facility，4日轉移至Las Colinas Deterntion and Reentry Facility，不得保釋。