南加主題樂園強勢回歸！周末推美食、親子活動

好萊塢環球影城計劃從3月12日開始在周末重新開放，讓影迷能在這415英畝大的園區裡悠哉漫步、購物和享受美食。（pexels）

好萊塢環球影城 因疫情而關閉近一年，如今南加 疫情緩解，影城便計劃從3月12日開始在周末重新開放，讓影迷能重返園區在此悠哉漫步、購物和享受美食 。南加州 的其他主題樂園 也紛紛響應，在園區裡舉辦各式活動吸引人潮。

環球影城將從12日（下周五）開始，每周五、六、日三天開放公園大部分區域，在園區內將有各式美食和購物活動。位於安納罕的「加州迪士尼 冒險樂園」（Disney California Adventure Park）也在日前宣布，將於3月18日開始重開樂園。位於普安那公園市（Buena Park）的加州諾氏 樂園（Knott's Berry Farm）則是為了慶祝波森莓（Boysenberry）相關產品，將於3月5日開放公園並舉辦慶祝活動。

在環球影城，遊客可以從70種美食中進行選擇，其中包括為活動創造的30種新菜色，卡通人物合影拍照也會在安全社交距離進行。環球影城將開放包括新普森家庭及哈利波特 的幾個熱門園區讓遊客購物及用餐。

環球影城的活動被稱為「環球美食（Taste of Universal）」，成人票價從44美元起，除包含入園費外，遊客入園後還可享用五道美食。大眾停車場無需交錢，貴賓停車區費用則為10美元。迪士尼主題活動名為「A Touch of Disney」，成人收費75美元，其中包括停車位和25美元的用餐卡。諾氏（Knott）品嚐波森莓節活動門票成人價為45美元，其中包括停車位和五種美食品嚐。

以上三個活動都有遵照州政府COVID-19的安全規範限制容客量。