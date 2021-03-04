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滾回你的國家？橙縣一華裔住家屢被騷擾 鄰居組織民防

橙縣訊
南橙縣Ladera Ranch社區近日傳出有華裔居民被騷擾。（維基百科）
南橙縣Ladera Ranch社區近日傳出有華裔居民被騷擾。（維基百科）

據洛杉磯時報報導，在南橙縣一個富裕的社區內，每天晚上鄰居們都會聚在華裔司海君（Haijun Si，譯音）家的兩層住宅裡，這棟房子有大窗戶和圓柱裝飾的寬敞門廊。鄰居們有些人坐在車道前的露營椅上，其他人則保持警惕，或在附近的公園巡邏。幾個月前，司海君一家搬到Ladera Ranch這個高檔社區，因為新冠疫情引發亞太裔仇恨犯罪案件上升， 他所在的社區也有青少年晚上突然擾民，且反復按他家的門鈴並在門前大喊大叫。

其中一個人對司海君喊「回到你的國家」，另外一個人對司海君的妻子用形容中國人的貶義詞來侮辱她，還有人扔了石頭。有時，這種騷擾正好發生在一家人坐在一起吃飯的時候，司海君的八歲女兒和五歲兒子也會在午夜因為這些騷擾而驚醒。

司海軍和妻子輪流站在外面守衛，他們安裝新的圍欄和監控攝像頭，他們還打電話報警，但是襲擊騷擾依然不斷發生，直到一名女性鄰居出現，仗義幫助發起其他鄰居一起來守護他們家，改變了這一家人的狀況。目前這位女鄰居表示，橙縣警局已經注意到這個現象，正透過司家提供的視頻確認那些對司家騷擾的青少年，進行規勸。同時要求他們結束這項守望相助的民防動作。

橙縣 疫情 中國

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