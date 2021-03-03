我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州取消口罩令 護士崩潰：州長滅了疫情曙光

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

影╱不問年齡和職業 洛市這裡可打新冠疫苗但要耐心等

記者邵敏╱洛杉磯報導
區醫療中心Kedren Community Health Center向公眾提供剩餘疫苗（記者邵敏／攝影）
區醫療中心Kedren Community Health Center向公眾提供剩餘疫苗（記者邵敏／攝影）

洛杉磯市一家社區醫療中心Kedren Community Health Center，目前向所有公眾提供免費剩餘的新冠疫苗，且不問年齡、職業和身分。

影音來源：記者邵敏

該醫療中心從上午9時開放到下午4時，一開始先為年長者、教師等符合條件的人注射疫苗，等這些人員打完之後，如果當天還有剩餘的疫苗的話，將會免費提供給所有公眾。

如果你有迫切需求現在就想打疫苗，但又不符合政府規定的年齡、職業等要求，可以去這家醫療中心一試，地址位於：4211 S Avalon Blvd Los Angeles，諮詢電話是：323- 234-0616。

據工作人員提供的消息，前去打疫苗的公眾只需提供附有照片的身分證明，不需要其他任何資料。院內有各種語言翻譯，不檢查移民身分，也歡迎無家可歸者。

3日中午12時，記者到現場時，醫療中心門口排著兩支長長的隊伍，目測有兩、三百人，一支隊伍是預約而來符合年齡、身分、職業要求的民眾，另一支隊伍則是排隊等待剩餘疫苗的人。

Frank特意開車近一小時趕到這家醫療中心，40多歲的他不符合政府規定的年齡、職業等要求，但是因為他經常需要坐飛機到各地，希望能早日打上疫苗。

12時30分，Frank來到醫療中心門口時，外面已排起長隊，他也趕緊加入隊伍。下午2時，工作人員開始通知没有預約的排隊公眾可以進去打剩餘疫苗，於是每十至15人一組進去，Frank在隊伍中等了近兩個小時，才輪到他。

據Frank提供的消息，到了醫療中心裡面，他填寫了一張包括個人基本信息的表格，很快護士就熟練地給他打好了疫苗，當天他接種的是莫德納（Moderna）疫苗。之後根據要求，Frank在戶外指定區域等了15分鐘，以便觀察有無不良反應。最後他被通知3月29日以後來此處注射第二針疫苗。

Frank說，他下午4時左右打好疫苗出來時，看到外面還有100多人排隊。

James這天就沒有那麼幸運了，從下午2時30分排隊一直等到4時30分，最後工作人員通知說當天剩餘疫苗已經沒有了，他只能選擇第二天再來排隊等候。

有網友提供消息說，哪怕沒有身份證明，都可以在這裡注射疫苗，因為沒有任何限制，吸引了很多人前來排隊，附近幾個街區都停滿了車。如果民眾確實有需求想來這裡早點打上疫苗，要做好排長隊的心理準備，也要做好可能當天剩餘疫苗輪不到的準備。

記者在現場觀察到很多人都是有備而來，3日這天天氣較冷，他們穿著厚厚的棉服，坐在自己帶來的凳子上耐心等待。

當然，因為疫苗資源緊張，建議年輕人，或者說低風險人士可以選擇晚點打疫苗，把疫苗留給最有需要的人。

前來注射剩餘疫苗的民眾排起長隊（記者邵敏／攝影）
前來注射剩餘疫苗的民眾排起長隊（記者邵敏／攝影）
前來注射剩餘疫苗的民眾排起長隊（記者邵敏／攝影）
前來注射剩餘疫苗的民眾排起長隊（記者邵敏／攝影）
社區醫療中心Kedren Community Health Center向公眾提...
社區醫療中心Kedren Community Health Center向公眾提供剩余疫苗（記者邵敏／攝影）
等待注射剩餘疫苗的民眾有備而來，通常要等待兩小時左右（記者邵敏／攝影）
等待注射剩餘疫苗的民眾有備而來，通常要等待兩小時左右（記者邵敏／攝影）

疫苗 莫德納 洛杉磯

上一則

世界晚報／國務卿：中美若一定要敵對就敵對

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
AZ疫苗抵台 府院反應不及 有人不希望蔡政府太得意？

AZ疫苗抵台 府院反應不及 有人不希望蔡政府太得意？
AZ疫苗抵台 11.7萬名醫護先打

AZ疫苗抵台 11.7萬名醫護先打
嬌生執行長：9月前推出18歲以下兒童疫苗

嬌生執行長：9月前推出18歲以下兒童疫苗
研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院
港人接種疫苗後死亡 專家：與疫苗無直接關係

港人接種疫苗後死亡 專家：與疫苗無直接關係

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路

88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了

吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了
德州「100%防疫解禁」是解封超前布署？防疫前功盡棄？

德州「100%防疫解禁」是解封超前布署？防疫前功盡棄？