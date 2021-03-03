美墨邊境大車禍13死 原來是偷渡客闖關

大車禍現場。（NBC）

美墨邊境 加州帝王縣2日發生一輛載有25人休旅車（SUV）與一輛半掛式卡車相撞，休旅車內至少13人死亡。邊境官員3日表示，確信這是一起大規模偷渡 行動，釀成歷史上當地最嚴重車禍 之一。

邊境巡邏隊表示，監控系統顯示，共有兩輛休旅車在2日晨從邊境護欄缺口進入，一輛是福特(Ford Expedition)，另一輛是雪佛蘭(Chevrolet Subruban)。雪佛蘭車載有19人，因不明原因進入美國境內後，在附近州際公路上失火，車上所有人下車避險，後被執法人員帶到邊境巡邏機構拘留所。福特車載著25人繼續行進，不久後與一輛半掛卡車相撞，13人當場死亡，其中有十人確定是墨西哥公民。

執法人員在車禍發生前並未開車追捕。偷渡者進入美國境內，是通過距離車禍現場以東30英里的邊境護欄缺口進入，車禍現場位於加州帝王縣中部，缺口的位置在一個農場地區，該農場向全美超市提供洋蔥、生菜、花椰菜等時令蔬菜，現在正值豐收期。

發生偷渡者穿越缺口的邊境護欄，是在總統川普執政時建築邊境牆之前建設的，品質不佳，覆蓋邊境大部分地區，護欄較高而且插入地下很深。缺口處八根護欄被抬起，附近有舊輪胎和垃圾物。邊境巡邏官員表示，這次重大車禍再次證明，偷渡組織者對人命漠視。

車禍發生地點位於頻繁偷渡地區，偷渡者穿過老化的邊境護欄後，在此搭乘過往汽車進入美國，所以選擇這個地方搭車，是因為可避免在通過洛杉磯、聖地牙哥、鳳凰城的公路上遭遇邊境巡邏執法人員檢查。

官員表示，福特車合法載人數是八人，當時卻載了25人，偷渡組織者為了牟利，盡量向車廂裡塞人。車內除了司機和副駕駛座位，其它乘客座位都被拆除。

當警方於2日車禍發生後趕到現場時，倖存者試圖從遭撞擊變形的SUV內爬出，還有人在附近田地徘徊。卡車前端直接撞在SUV左側，卡車拖掛也變形了。在事故車內有男女，年齡從15歲至53歲不等，司機也在車禍中喪生。受輕傷的卡車司機68歲，來自El Centro附近社區。