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洛市跟進南加城市3日通過英雄工資 令時薪逾20元

洛杉磯訊
從上月開始，南加一些城市出台緊急法令，向在新冠疫情大流行期間，繼續工作的員工提供額外時薪的「英雄工資（Hero Pay）」。（本報檔案照）
從上月開始，南加一些城市出台緊急法令，向在新冠疫情大流行期間，繼續工作的員工提供額外時薪的「英雄工資（Hero Pay）」。（本報檔案照）

洛杉磯市議會繼上周一讀通過食品雜貨店和藥品零售店雇主，必須提供員工時薪以外的額外「英雄工資」（Hero Pay）五元，且為期120天，3日又二讀通過這項緊急法令；兩次投票都是以14:1通過。這項緊急法令將使洛市相關行業的員工時薪調高到至少是20元。

該法令只對300人或以上的全國連鎖商家，且每個店面擁有十名以上雇員的商家有效，包括Walmart及Target等零售店也算在內。這些商號的雇主在120天內每小時均須額外支付五元工資。該法令得到洛市市長賈西提（Eric Garcetti）大力支持。

根據ZipRecruiter網站，洛杉磯地區的超市員工目前平均時薪17.51元，這與不少雇主在疫情發生後，主動調高員工的時薪有關。然而各級政府的立法人員也相繼通過提案，調高相關行業員工的時薪。譬如洛杉磯縣縣政委員會日前即通過近似的緊急法案，長堤、西好萊塢和蒙提貝婁也通過近似法案。

目前最低時薪方面，洛杉磯市和洛杉磯縣政委員會管轄的縣屬地，從去年7月1日起都規定雇員至少26人和更多的企業，最低時薪從14.25元調整為15元；雇員少於26人的企業，最低時薪從13.35元調高至14.25元，今年7月1日起並將調高為15元，和規模至少26人或更多的公司一致。

洛杉磯 最低時薪 長堤

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