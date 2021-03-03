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聖瑪利諾學區E提案 還差近四個百分點才能通過

編譯組／聖瑪利諾電

聖瑪利諾（San Marino）聯合學區E提案在2日特別選舉獲得62.82%的支持率。按規定，該提案至少要獲得66.67%也就是三分之二以上的支持率才能通過。

聖瑪利諾聯合學區E提案在2日深夜11時15分左右投票揭曉，目前支持率近63%。不過洛杉磯縣選務所表示，由於部分選票周二很晚才陸續進來，所以本周五將再次更新投票結果，預計結果要到3月9日甚至11日才能塵埃落定。

聖瑪利諾聯合學區E提案土地稅（parcel tax）每六年到期一次，將於2021年6月到期。這項提案最初由選民於2009年公投通過，每塊地（parcel）收取865元，並根據洛杉磯地區消費者價格指數或3％（以較低者為準）作為上升調整，每年可為學區提供超過400萬元資金。

不過該提案需要三分之二的多數贊成票才能通過。如果本次選舉通過，將會每塊地徵收968元，不會再增加。每年可以產生420萬元以支持學區。這筆錢款將可以用於35.6個全職的教學崗位。

該學區有5400塊地，但其中許多不在聖瑪利諾市界範圍內。65歲及以上的耆老可以免稅，已有1000多位選民享受耆老豁免。

另外，聖瑪利諾還有一項補充性土地稅提案R（Measure R），每年每塊地徵收366元，每年產生160萬元。提案R則是於1991年由選民首次通過，同樣期限也為六年，將於2025年6月到期，同樣需要三分之二的批准才能通過。

學區 聖瑪利諾 投票

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