洛杉磯市批准將警局預算部分分配給低收入社區

洛杉磯市議會截圖。

洛杉磯 市批准將洛杉磯警察 局預算的一部分分配給低收入 社區。

洛杉磯市議會周二投票，推翻了洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）對支出計劃之前使用的否決權，市議會計劃把數百萬美元從洛杉磯警察局的預算轉移到低收入社區。15名市議員中有11人投了贊成票，超過支持該計劃需要的三分之二票數。

賈西提當天在市議會投票前，在一封信中表示他支持新的支出計畫。市議會通過的支出計劃將撥款3225萬元，其中1407萬元用於公共安全，1818萬元用於無家可歸者。計劃還將資金分配給根據人口普查結果確定的「最高需求區」，對於有資格獲得「暫緩遣返滯留兒童計劃」(DACA) 的人也將提供幫助。

其中有一項600萬元的試點計劃，將保證低收入家庭的基本收入，試點計劃將在一年內向500戶單親家庭提供每月1000元的幫助。

市議員Curren Price說，「我對實施保證基本收入計劃感到興奮，這將使單親家庭獲得穩定，幫助他們渡過難關。」

洛杉磯「黑人命也是命」(BLM)聯合創始人Melina Abdullah對該計劃表示支持，「我們必須將資金從洛杉磯警察局（LAPD）重新分配到社區中，資金需要投入到那些苦苦掙扎於生活的人手中。」

不過市議員Bob Blumenfield投票反對，他說，該支出計劃沒有財務責任，過程不透明不適當，不能實現替代公共安全的目標，不應按政治管轄區劃分支出，這筆錢並未真正分配給貧困人口，目標是政治管轄權。

洛市議會在去年夏季因為警務和種族衝突爆發的一系列抗議活動後，對洛市警局編列的預算提案重新審視，最終通過新計畫，將為青年和娛樂計畫、社區美化、工作和商業計畫和非營利服務等預留8800萬元預算。但該提案遭到警局局長、警察工會的反對，和賈西提否決。賈西提當時表示，他將支持市議會將資金修改用於社區參與、種族正義以及收入不平等等問題