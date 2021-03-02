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南加州在新冠疫情期間槍刀傷增加　但交通事故傷害下降

爾灣市訊
爾灣加大的一項研究表明，南加州在新冠疫情期間，槍傷和刀傷增加，但交通事故造成的傷害有所下降。（爾灣加大健康中心官網）
爾灣加大的一項研究表明，南加州在新冠疫情期間，槍傷和刀傷增加，但交通事故造成的傷害有所下降。（爾灣加大健康中心官網）

爾灣加大（UCI）的研究人員領導的一項研究表明，南加州在新冠疫情期間，槍傷和刀傷增加，但交通事故造成的傷害有所下降。

爾灣加大健康中心（UCI Health）研究人員審查2萬450名創傷患者，這些患者在七個縣的11家醫院接受治療。研究人員稱，這項研究是居家令期間針對創傷治療的首次大規模分析，該研究在線發表在「創傷與急性護理外科雜誌」上。

爾灣加大Jeffry Nahmias博士表示，他們的分析發現，自加州在去年3月頒布居家令後，穿透性創傷（Penetrating trauma）的發生率增加21％，槍傷增加24％，但是自殺未遂或家庭暴力的發生率卻沒有顯著增加。

穿透性創傷是指當患者的皮膚被子彈或小刀刺穿時的情況。Nahmias表示，這種穿透性創傷增加的一個可能原因，是疫情期間經歷的經濟和心理壓力增加，眾所週知加州的失業率在2020年升至16％。研究人員說，這些類型的創傷增加引發「第二次大流行」。

這位外科醫生稱，全國各地的其他研究表明，自殺未遂和家庭暴力造成的創傷增加，但爾灣加大的研究沒有反映這一點。Nahmias表示，這些仍然是公共衛生問題，而他們的多個中心分析並不能證明這種情況有所增加，但是這項研究僅記錄在大多數創傷中心看到的暴力事件。

爾灣加大 加州 疫情

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